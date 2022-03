KAKANDÉ IMMO filiale du GROUPE GUICOPRES se lance dans la construction des logements sociaux avec l’AGUIFIL

Face à la demande pressante dans le secteur de l’immobilier en Guinée, le promoteur KAKANDÉ IMMO, filiale du GROUPE GUICOPRES, répond présent et accompagne les initiatives étatiques dans le cadre de partenariats Public-Privé.

Ainsi, seront lancées simultanément plusieurs opérations de logements sociaux à Conakry et à l’intérieur du pays, sous formes d’immeubles ou de pavillons individuels.A l’intérieur du pays, des pavillons de plain-pied sont proposés aux futurs acquéreurs accompagnés de jardins privés et de cuisines extérieures.

Que ce soit à KINDIA, MAMOU, KANKAN ou N’ZÉRÉKORÉ, la conception des logements s’adapte au climat et aux usages de chaque région. A Conakry, les résidences signées KAKANDÉ IMMO se situent sur le domaine de SONFONIA LAC. Il s’agit de plus de 30 immeubles R+4 aménagés autour d’un îlot central végétalisé, protégé des voitures, assurant un espace de jeu et de détente pour les petits et les grands. Ces immeubles en construction à Conakry s’inscrivent dans une vaste politique de décongestionnement de la capitale et de développement de nouveaux pôles urbains à travers le programme Grand Conakry Vision 2040.

M. Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’habitat et porte-parole du gouvernement, s’est rendu sur le chantier de SONFONIA-LAC et a ainsi pu constater l’avancement des travaux dans le respect des délais convenus.

A travers la vision engagée de son fondateur, Monsieur KERFALLA CAMARA-KPC, le GROUPE GUICOPRES et sa filiale KAKANDÉ IMMO participent à l’amélioration de la vie des citoyens guinéens et donnent l’exemple pour encourager l’investissement dans le pays.

Service communication Guicopres