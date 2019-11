Kalémodou Yansané à Alpha Condé : ‘’s’il avait ses enfants ici, il n’allait pas agir de la sorte’’

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi aux dernières tueries enregistrées en marge de la marche du FNDC.

Pour Kalémodou Yansané qui présidait le rassemblement hebdomadaire des militants de son parti, « ceux qui se sont livrés à ces tueries veulent amener les problèmes sous l’angle ethnique ».

« Ils ont instruit aux militaires de venir tuer dans la zone de l’axe sinon la manifestation se déroulait dans une autre zone. Peut-être que les gens de cette zone sont intouchables. Ils veulent transporter le problème sous un angle ethnique mais nous n’allons jamais céder à cette provocation. L’UFDG est un parti national, moi qui vous parle, je ne suis pas du Foutah », a-t-il dit avant d’accuser Alpha Condé de vouloir créer des problèmes entre les Guinéens.

« Si Alpha Condé veut créer des problèmes entre les Guinéens, il le fait certainement parce qu’il n’est pas Guinéen. Un Guinéen n’agit pas de la sorte. S’il avait ses enfants et ses petits-enfants ici, il n’allait pas appeler les Guinéens à l’affrontement, mais il n’a personne ici qui puisse subir les conséquences de ces affrontements. Donc, on l’invite à se ressaisir. Plus de 80 ans, son avenir se conjugue au passé », a ajouté le vice-président de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo