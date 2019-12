Kalémodou Yansané : ‘’il faut être fou pour imaginer qu’on peut faire une élection en Guinée sans l’UFDG’’

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) pense qu’il est impossible d’organiser des élections en Guinée sans la participation de sa formation politique.

Kalémodou Yansané qui vante les scores engrangés par son parti lors des dernières élections communales a cloué au pilori tous ceux espèrent voir la tenue d’une élection en Guinée sans la participation de l’UFDG.

“L’UFDG seule est capable de bloquer toutes les lois organiques en Guinée. L’UFDG sur le plan législatif est incontournable. Il faut être fou pour imaginer qu’on peut faire une élection en Guinée sans l’UFDG. L’UFDG seule a 120 maires après tous les vols, l’UFDG seule a plus de 2000 élus en Guinée, 2200 exactement, l’UFDG seule a près de 400 maires et maires adjoints, l’UFDG seule contrôle 75 quartiers sur 128 à Conakry. L’UFDG et l’UFR contrôlent 95% du suffrage de l’opposition guinéenne. On ne peut pas imaginer aujourd’hui de faire quelque chose en Guinée en oubliant l’UFDG et l’UFR et leurs alliés. Les charlatans qui pensent qu’on peut construire quelque chose de durable en Guinée sans l’UFDG, n’aiment pas le bonheur de la Guinée », a-t-il dit.

Par ailleurs, Kalémodou Yansané a invité les militants de son parti à continuer la lutte contre ce qu’il appelle la dictature.

« On ne mettra pas la Guinée dans les mains des voleurs. Comme le président lui-même l’a dit de s’apprêter à l’affrontement, nous on ne souhaite pas l’affrontement en Guinée mais si c’est nécessaire, si on nous dit de sortir de la Guinée, on s’opposera énergiquement. Notre objectif aujourd’hui, c’est l’idée pour ne pas que que la Guinée sombre dans l’antidémocratie, dans la dictature. La seule lutte que nous avons aujourd’hui, c’est ça. Les jeunes que je vois arrêtés, c’est grâce à vous que nous sommes à ce niveau aujourd’hui », a ajouté le vice-président de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39