Kalémodou Yansané : ‘’nous sommes en deuil des échecs de notre Guinée’’

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui présidait samedi l’assemblée générale de son parti a soutenu que la Guinée ‘’est malade’’. Kalémodou Yansané qui déplore la gestion des ordures accuse le gouvernement d’utiliser Cellou Dalein Diallo comme bouc émissaire.

«Nous sommes en deuil des échecs de notre Guinée, du pouvoir exécutif. On est incapable de drainer nos propres ordures, c’est une véritable honte. Maintenant, on cherche des boucs émissaires. Si une ordure bouche un petit trou sur une route, on dit que c’est Elhadj Cellou qui a construit cette route il y a 15 ans, 20 ans. On dirait que c’est Elhadj Cellou qui est au pouvoir pour assainir et entretenir les routes. C’est une foutaise », a-t-il affirmé.

Abordant la question du Syli national, Kalémodou Yansané soutient que 60 milliards ont été dépensés et que le résultat a été une honte.

« Le pays est malade de son football. La semaine dernière, on a demandé aux sages de prier pour le football. On a cotisé de l’argent pour soutenir l’équipe guinéenne. 60 milliards sont dépensés. On a payé des écrans géants. On a aménagé des lieux pour suivre le match. Le résultat c’est quoi ? C’est la honte », soutient-t-il avant d’aborder la question de la commission électorale nationale indépendante (CENI) et de l’administration. Kalémodou a dénoncé des dérives qu’on ne voit nulle part ailleurs.

« Nous sommes en deuil, la CENI, jusqu’à présent nous n’avons pas un chronogramme clair. Quand est-ce que nous allons faire les élections ? Nous sommes malades, nous sommes malades de notre administration. Depuis combien d’années les élections communales ne sont encore achevées ? C’est en Guinée seulement qu’on peut constater ces dérives pareilles. C’est une gangrène. Mais heureusement, comme le président Alpha Condé aimait à le dire, le poisson commence à pourrir par la tête », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

