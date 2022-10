Kalémodou Yansané, vp/UFDG : « Qui vous a dit qu’on ne veut pas recevoir le Premier ministre ? »

Le ton commence à changer à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) en ce qui concerne la réception du premier ministre et des facilitatrices en tournée aux sièges des différentes coalitions politiques, en prélude à l’ouverture du cadre de dialogue.

Si Fodé Oussou Fofana martelait il y a quelques jours que les facilitatrices désignées par Bernard Goumou n’étaient pas les bienvenues à l’UFDG et à l’ANAD, c’est tout le contraire qu’a tenu Kalémodou Yansané, lors de l’Assemblée générale du parti tenu ce samedi 29 octobre.

Dans son allocution, Kalémodou Yansané ouvre grandement la porte de l’UFDG et probablement de l’ANAD au premier ministre et à son équipe. Selon lui, l’UFDG a tout intérêt à recevoir Bernard Goumou pour lui expliquer les préalables du parti.

« Nous, nous avons tout intérêt à aller au dialogue. Nous comptons plus de 50% des électeurs guinéens toutes régions confondues. Est-ce que nous avons intérêt à ne pas aller au dialogue ? On chante partout qu’ils ne veulent pas recevoir le premier ministre. Qui vous a dit qu’on ne veut pas recevoir le premier ministre ? (…). Il n’y a pas d’entrave à ça. D’ailleurs, ça sera l’occasion pour nous de lui présenter nos préalables, de lui présenter nos petits problèmes, les subventions que l’État doit accorder aux différents partis politiques. Je n’ai pas entendu au niveau de l’UFDG officiellement qu’on refuse de recevoir un premier ministre », a indiqué Kalémodou Yansané.

Avec cet appel à pied du vice-président de l’UFDG au premier ministre, tout porte à croire que Bernard Goumou et les facilitatrices seront reçus très prochainement par le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Sadjo Bah