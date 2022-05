Kalémodou Yansané, VP/UFDG : « nous conseillons le CNRD de nous prendre comme des amis sincères »

Plus d’un mois d’interruption due au mois de Ramadan, les assemblées générales des partis politiques ont repris ce samedi, 14 mai dont celle de l’UFDG [union des Forces Démocratiques de Guinée]. Ce jour, cette assemblée a été présidée par Kalémodou Yansané, un des vice-présidents (VP) du parti des vert et blanc dirigé par Cellou Dalein Diallo.



Dans son intervention, l’ancien député à l’Assemblée Nationale a demandé de jouer franc jeu avec eux : « nous conseillons nos chers frères qui sont aujourd’hui au pouvoir, le CNRD, de nous prendre comme des amis sincères, des partenaires sincères. Nous ne caressons pas dans le sens du poil, nous disons la vérité. Nous avons applaudi le CNRD lorsque son président a dit qu’il y a eu trop de gabegie, que la justice était instrumentalisée, que la boussole sera celle de la justice et de droit. Aujourd’hui, nous constatons une déviation pour ne pas dire des dérives importantes. Ils sont obligés en tant que partenaire objectif de nous ramener à la raison, mais si le CNRD lui même qui a déclaré que les lois et les traités et le même CNRD prend hier un communiqué pour dire que les manifestations sont interdites, il y a là une contradiction ». Et d’ajouter : « nous demandons au CNRD de revoir les lois et les traités qui prévoient le droit aux manifestations pacifiques. L’UFDG n’a jamais été demandeur ou organisateur de manifestations violentes. Nous avons toujours demandé des manifestations pacifiques et nous continuerons à demander les manifestations pacifiques lorsque tous les recours sont épuisés, si les autorités refusent les manifestations, nous garderons ces refus pour l’histoire ».

Mamadou Yaya Barry