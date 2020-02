Kalémodou Yansané, VP/UFDG: “Alpha Condé c’est le rêve qui est devenu une illusion pour la Guinée”

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui présidait ce samedi l’assemblée générale de son parti, a eu des mots peu courtois à l’égard du président Alpha Condé.

Pour ce collaborateur de Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé et le rêve qui est devenu une illusion pour la Guinée.

“Alpha Condé a violé son serment et il a dit que s’il viole son serment, que la rigueur de la loi le frappe et bien la rigueur du peuple va le frapper. Alpha Condé, c’est le rêve qui a été une illusion pour la Guinée. Les guinéens ont rêvé et ils ont été trahis. On a estimé qu’Alpha Condé est le premier universitaire président en Guinée, le premier président guinéen qui a passé 40 ans auprès des grandes démocraties. Nous sommes surpris de constater qu’Alpha Condé est encore dans les années 70 c’est-à-dire la pensée unique, la dictature, les camps de déportation comme il en a créé à Soronkoni”, a-t-indiqué.

Kalemodou Yansané qui a répondu au discours que chef de l’État a tenu à Faranah, assure que tout le monde va sortir le jour de l’élection pour être frappé comme le demande le président guinéen.

“Aujourd’hui il demande de chicoter les gens. Donc tout le monde doit aller, si on doit chicoter, ça sera tout le monde y compris ceux qui violent la loi, ils doivent être également chicoter. On respecte le président parce que la loi demande que le chef soit respecté, si le chef viole la loi il n’est plus digne du respect de la population”, a ajouté ce vice-président de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74