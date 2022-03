Khalil et M’Bemba Kaba arrêtés : « on a envoyé la télé pour les filmer… »

La course à la succession d’Alpha Condé va-t-elle faire imploser le Rpg Arc-en-ciel ? Le manuscrit attribué à l’ex-chef d’Etat guinéen désignant Ibrahima Kassory Fofana président du conseil executif provisoire (CEP) du RPG et récemment la fuite de l’audio explosif de l’ancien président risquent de tout chambouler au sein de la grande formation politique qui attire toutes les convoitises. L’arrestation lundi dernier à 22 heures de l’ex-ministre des Affaires étrangères Ibrahima Khalil Kaba et du médecin personnel d’Alpha Condé rajoute à la confusion au sein du grand parti jaune. Mais, parlons de l’arrestation de Lilou, le « chouchou » des jeunes du RPG et potentiel prétendant au fauteuil présidentiel. ..

Le coup de fil de la gendarmerie…

Lancien ministre [dont les parents Hadja Saran Daraba et époux, sotikèmo de Karfamoria, vivent désormais très loin de Conakry] qui gère son cabinet depuis la chute du régime Condé a été appelé tard la nuit selon sa famille par un haut responsable de la gendarmerie (Balla Samoura?). Ce dernier lui aurait dit au téléphone qu’il a un dossier important à lui confier, de bien vouloir se rendre au haut commandement. En homme avisé, le ministre, réputé fin, a bougé avec son épouse, destination Kaloum pour répondre à l’appel. Quelle fut donc sa surprise à son arrivée quand il a été séparé de sa femme et admis dans un bureau. Surnommé « le brillant garçon », Lilou sera soumis à un interrogatoire musclé. Il lui est reproché d’avoir fait fuiter l’audio attribué à Alpha Condé. L’accusateur nommé serait Dr M’Bemba Kaba, médecin personnel d’Alpha Condé qui est récemment rentré d’Abu Dhabi.

Selon une source, ce dernier aurait avoué aux gendarmes avoir envoyé l’audio incriminé à Khalil, mais aussi à un proche de Kassory appelé Ibrahima Konaté. Khalil Kaba serait soumis à un « régime sévère », indique un membre de sa famille, « n’a pas droit au manger qu’on lui envoie, sans avocat et privé de visite ».

« Nous sommes là depuis plusieurs heures, on nous refuse d’accéder à lui pour lui donner son manger. On a peur. Parce que si quelqu’un ne s’alimente pas, ça fait peur. Nous sommes inquiets. Quon nous aide à le voir », plaide sous anonymat ce membre de la famille.

La RTG à la rescousse ?

Selon plusieurs sources, confirmées par la famille, les deux Kaba ont été mis sous les projecteurs pour leur extorquer des aveux. « Ils ont fait venir la RTG pour les filmer et passer leurs aveux à la télévision nationale. On a vu la RTG sur les lieux. Mais, l’on ne sait pas encore pourquoi l’élément n’a pas été diffusé ou s’ils ont renoncé à la chose. C’est une pratique rétrograde digne des grandes dictatures en Europe. On veut les humilier, en cassant leur moral », témoigne un proche des Kaba.

Côté RTG, l’on n’a pas eu de répondant malgré toutes nos sollicitations.

La gendarmerie muette…

Le haut commandement de la gendarmerie nationale, à sa tête le colonel Balla Samoura, refuse toujours de se prononcer sur l’affaire malgré les nombreuses tentatives de la presse. La cellule de Communication dit ne pas être à mesure de confirmer la nouvelle.

Un proche de Kassory dans la sauce?

Un proche de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana appelé Ibrahima Konaté serait concerné par la fuite de l’audio. A en croire nos sources, le médecin d’Alpha Condé aurait cité nommément Ibrahima Konaté comme l’une des personnes à qui il a envoyé l’audio d’Alpha Condé.

.Jusqu’où ira donc la junte avec cet audio qui cristallise tous les débats en Guinée? Bien malin qui y répondra.

Noumoukè S