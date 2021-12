Kaloum : Dadis rend visite aux joueurs du Syli (vidéo)

C’est un Dadis Camara détendu qui -au nom du président de la transition- a rendu visite lundi aux joueurs du Syli national de Guinée au 18è étage de l’imposant hôtel de Kaloum.

Face aux joueurs et leur coach Kaba Diawara, l’ancien chef de l’Etat l’Etat guinéen, chapeau vissé sur la tête, a appelé au fair-play, non sans les inviter à honorer le colonel Mamadi Doumbouya, en ramenant le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 dont le coup d’envoi sera donné en janvier prochain au Cameroun.👇👇