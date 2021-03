Kaloum : des femmes mareyeuses manifestent devant le ministère de la pêche

Très tôt ce mardi, 16 mars 2021, les femmes mareyeuses du port de pêche de petit-bateau, dans la commune de Kaloum ont tenue une manifestation devant le département en charge de la pêche pour, disent-elles, rencontrer le ministre par rapport à l’envoi des véhicules remplis des forces de défense et de sécurité à petit-bateau et à Temenétaye.

La présidente des femmes mareyeuses de Petit-Bateau, Adama Bangoura décline dans la foulée l’objectif de cette manifestation en ces termes :

« Nous sommes là pour voir notre ministre parce que nous sommes au regret. Le président de la République nous a offert des fumoirs, il a financé tout ça pour que nos places soient aménagées. Ce matin, nous avons reçu la visite de quatre véhicules remplis de corps habillés pour nous sommer de quitter les lieux. Nous sommes venues voir le ministre parce que nous payons des taxes. Ils disent être venus dans le cadre du travail. Pourtant, ils ne font que réparer les installations des usines des Turcs qui sont sur place et détruire nos installations. Nous sommes humiliées, rejetées et nous ne savons pas quoi faire. C’est au niveau de ce port que nous arrivons à nourrir nos familles. L’autre fois, nous avons reçu la visite de 12 pick-up. Nous avons été arrêtées par la gendarmerie et ils ont cassé des marchandises », dira-t-elle. Mamadou Yaya Barry