Kaloum : des travailleurs d’une grue mobile mis arrêts par le procureur Alpha Sény Camara (Mory Kaba)

Selon le propriétaire des grues mobiles, Mory Kaba, les travailleurs d’un de ses engins qui opèrent à Conakry viennent d’être arrêtés et détenus dans l’une des brigades de la gendarmerie de Kaloum, sur instruction du procureur du Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum, Alpha Sény Camara.

Joint au téléphone, il (Mory) a tenu à mentionner qu’il est en train de subir une injustice de la part d’un procureur de la République.

« Mes travailleurs, en enlevant hier un véhicule mal stationné, ce travaill a donné suite à leur arrestation et à la casse de mon camion par un garde pénitencier qui se disait être le garde du corps du procureur, Alpha Sény Camara. Donc mes travailleurs ont été arrêtés à cause de ça et ils sont actuellement détenus à la gendarmerie de Kaloum. Et le véhicule mis en cause, est devant le tribunal de première instance de Kaloum. Quant à mon camion, il est encore garé sur place là-bas », dit-il.

A la question de savoir ce qu’il compte faire à présent, il a précisé : « Je compte faire savoir à l’opinion nationale les abus dont sont victimes les entrepreneurs guinéens à longueur de journée. Et le procureur en question dit à qui veut l’entendre qu’il va sévèrement corriger mes travailleurs. »

Youssouf Keita