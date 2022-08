Kaloum : la MAOG dans les rues pour assainir la commune

Après les communes de Matoto, Ratoma et Matam, ce fut au tour ce samedi 13 août de la commune de Kaloum de recevoir les coups de balais des jeunes bénévoles de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG).

Avec comme point de départ le stade de la mission, ces soldats de la propreté ont sillonné les moindres coins et recoins des emprises et artères de la commune jusqu’à la place des Martyrs en passant par le marché Niger, Almamya et le boulevard de la République à partir de l’ambassade de France. Avec des slogans tels que » un citoyen, un balai », « Kaloum, commune propre », cette campagne d’assainissement se veut aussi une occasion de sensibilisation de la population dans le but de soutenir l’initiative du président de la transition dans sa lutte contre l’insalubrité dans la capitale guinéenne.

Alpha Bayo, coordinateur national par intérim de la MAOG, a invité la population à se joindre à eux. « Comme vous constatez, les gens sont mobilisés, et une précision importante, on n’est pas financé mais nous nous sentons redevables vis-à-vis de cette nation. C’est pourquoi chacun, individuellement pris, se sacrifie pour apporter son grain de sel à l’édification de cette nation. Et c’est ce qui a manqué à cette nation : la citoyenneté. C’est des choses que nous pouvons inculquer à tous les enfants, à tous les Guinéens. C’est ce qui a développé les autres pays du monde. Aujourd’hui, vous constatez que les jeunes sont mobilisés, les femmes, nous sommes là et vous remarquerez comment durant notre passage c’est propre. Nous invitons la population guinéenne à se joindre à nous pour rendre propres nos villes, nos quartiers, nos secteurs », a-t-il appelé.

Saluant cette initiative, Djelimory Kourouma, secrétaire général de la commune de Kaloum a lui aussi appelé les citoyens de Kaloum à prendre soin de leur environnement.

« Cette initiative a été bien saluée par l’autorité communale, y compris tout le conseil communal et la population. Raison pour laquelle au jour d’aujourd’hui, notre comité communal chargé de l’assainissement a mis le matériel d’assainissement à disposition pour qu’ensemble nous accompagnions cette initiative parce que ça va dans l’intérêt de la population. Vous le savez autant que nous tous que l’État vient de relancer les activités d’assainissement, le premier samedi du mois. Aujourd’hui, si nous voyons cette structure parmi nous, on ne peut que les féliciter. C’est une manière de dire aux citoyens de Kaloum de prendre soin de leur environnement. On ne peut pas éviter les maladies si on ne prend pas soin de rendre notre milieu vital propre. Raison pour laquelle en même temps on fait l’assainissement et au même moment nous faisons la sensibilisation des citoyens pour que chaque citoyen adhère à cette initiative pour vraiment rendre Conakry plus propre, et plus particulièrement Kaloum qui reçoit toutes les 4 communes pendant les jours ouvrables », a-t-il déclaré.

À noter que cette étape de Kaloum a aussi connu la participation de l’ONG « Culture et Fierté guinéennes. »

Maciré Camara

