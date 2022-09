Kaloum : le ministre Guillaume Hawing inaugure le lycée 2 octobre qui a fait peau neuve

La rénovation et l’extension des écoles font parties parmi les priorités du département en charge de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation. Un processus qui intervient après le constat ‘’amer’’ du ministre Guillaume Hawing lors de la dernière immersion gouvernementale dans le pays profond.

Ce lundi 26 septembre 2022, le ministre Guillaume en compagnie de son homologue de l’Urbanisme et de l’Habitat et de la gouverneure de la ville de Conakry a procédé à l’inauguration officielle du lycée du 2 octobre sis dans la commune de Kaloum et entièrement rénové.

Dans son intervention de bienvenue, le proviseur dudit lycée, Mory Kany Camara a remercié le ministre, avant d’indiquer que son établissement a fait peau neuve. « Il suffit juste d’y mettre pieds pour apprécier le coloriage de ses parois, son amphithéâtre, son terrain de sport, ses salles de classes, son électricité tous remplacés à leur forme initiale (…) A la rentrée scolaire 2022-2023, le lycée 2 octobre connaîtra un effectif prévisionnel de 1370 élèves dont 807 filles qui seront encadrés par un personnel total de 58 dont 10 femmes.»

De son côté, le Directeur communal de l’éducation de Kaloum , Ibrahima Yattara s’est s’engagé à s’investir afin de rendre ce lycée rénové propre. « On ne fait que se réjouir, prendre des dispositions pour que l’école soit tout le temps propre. Il est bon d’embellir nos écoles, mais c’est encore mieux de les entretenir. Et ce sont ces dispositions que nous comptons prendre conformément aux instructions du ministre Guillaume Hawing… »

Pour le ministre Guillaume Hawing, c’est une satisfaction pour son département d’inaugurer cette école où lycée historique appelé lycée 2 octobre.

« Cette école date de 1902. Vous imaginez, c’est une école historique. Beaucoup de cadres, de personnalités, de ministres sont passés dans cette école. Alors aujourd’hui inauguré cette école fait parti de notre feuille de route. Nous avons trois priorités à l’orée de l’ouverture. La rénovation et l’extension des écoles, la formation des formateurs, mais aussi le recrutement des enseignants. Et aujourd’hui, nous sommes très contents de constater que sur toute l’étendue du territoire, la rénovation des 546 écoles est un fait. Ça se passe partout, ce n’est pas un projet. Nous disons merci au président de la transition qui a bien voulu mettre à la disposition des ministères en charge de l’éducation les moyens pour donner vue à l’école guinéenne. »

Poursuivant, le ministre a mis un accent sur l’entretien. Car, selon lui, il ne s’agit pas seulement de rénover, mais le plus important c’est d’entretenir les édifices.

« Il ne s’agit pas de rénover, mais le suivi aussi est de mise. Voilà pourquoi cette année, nous avons fait des contrats de performance avec tous les établissements et tous les chefs d’établissement. Nous allons contrôler, passer voir tout ceux qui ne prendront pas les dispositions pour maintenir ce cape, pour rendre l’école propre, plus jolie, nous allons les infliger des sanctions. Nous l’avons dit, nous avons été clair et cela fait parti des dispositions que nous allons prendre cette année. Si on se rend compte qu’une école est délaissée, nous allons prendre des dispositions contre les responsables de ces écoles. »

Youssouf Keita

+224 622285400