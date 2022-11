Kaloum: les aviculteurs, victimes de la grippe aviaire, organisent un sit-in devant le Palais Mohammed V

« Sauver un fermier, c’est de sauver des foyers », « Respecter le code de l’élevage », « la sécurité alimentaire commence par la production locale », c’est par ces mots que les aviculteurs, victimes de la grippe aviaire, ont manifesté leur mécontentement devant la présidence ce jeudi.

Au nombre de 111, ces aviculteurs ont perdu plus de 400.000 poules.

«Le 26 octobre dernier, nous avons lancé un sit-in devant notre ministère, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage que nous considérons d’ailleurs comme notre père. Aujourd’hui comme vous le constatez, soit ils n’ont pas une volonté de nous écouter ou de nous consulter dans la situation que nous traversons. Il y a de cela huit (8) mois, que nous sommes dans l’abandon. Nous avons été victimes de la grippe aviaire avec plus de 400.000 poules abattues et mortes pendant l’abattage du ministère de l’Elevage et de l’Agriculture pendant ce temps, le code de l’élevage nous dit que: les éleveurs sont tenus obligés d’informer le département concerné et nous l’avons fait pour éviter que la population soit touchée par la maladie », a fait comprendre Lounceny Magassouba, au nom des manifestants.

Avec plus de 40 milliards de nos francs francs d’investissement, ces manifestants demandent une indemnisation comme le stipule le code de l’élevage, une réalité que le ministère tutelle préfère sanctionner par un prêt. « Le décret promulgué le 13 avril 2021 prévoit une indemnisation après l’abattage des poules et aujourd’hui notre ministère nous parle d’un prêt remboursable à travers sa page officielle. Pendant ce temps, nous avons majoritairement contracté des prêts pour débuter nos projets, dans tout ça où est le respect du code de l’élevage », s’interroge-t-il. Et de poursuivre en ces termes: « C’est pourquoi nous interpellons, à travers ce sit-in, le président Mamadi Doumbouya ainsi que le ministre de la Justice parce que lorsqu’on parle du processus de la réfondation, il faut que ça passe par le respect des textes . Nous manifestons donc pour que cet appel tombe dans les oreilles du ministre de la Justice et que nous soyons rétablis dans nos droits en étant indemnisés, comme le prévoit le code de l’élevage et le décret présidentiel»

Dans les jours à venir, si rien n’est fait, ces aviculteurs projettent de s’installer devant la présidence jusqu’à nouvel ordre.

» Aujourd’hui si on n’est pas écouté, le lundi prochain, nous rallieronw les devantures de la présidence de la république avec nos bagages pour qu’ils nous entendent», projette-t-il.

Mayi Cissé