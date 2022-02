Kaloum : l’espace Fougou fougou rasé (photos)

Les appels et autres menaces sur la toile n’ont pas eu raison de la détermination de la junte à libérer la corniche du centre-ville. Finalement, le très prisé Espace fougou fougou faga faga du célèbre groupe Les Espoirs de Coronthie a disparu. L’endroit a été complètement effacé de la carte.

Désormais, plus de sons, de danses, de bonnes bouffes, de petites blagues en cet endroit de Kaloum, en face de la gendarmerie. Les gérants se souviendront tout de même avoir donné le sourire aux Conakrykas et autres étrangers qui débarquent à Conakry et se rendaient dans ce lieu.

Bouba Menguè, chanteur-leader du groupe et auteur de la chanson « Dady mou pèpou kolon » avait rappelé au colonel-président Mamadi Doupbouya que l’Espace Fougou fougou est le fruit de plusieurs années de labeur ».

Elisa CAMARA