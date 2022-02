Kaloum: l’espace Fougou fougou rasé, ses employés disent être au chômage…

C’est maintenant chose faite. L’espace culturel Fougou fougou Faga faga, situé sur la corniche non loin du palais du peuple à Kaloum, qui appartenait au groupe de musiciens Les Espoirs de Coronthie a été déguerpi, hier samedi 12 février, par l’équipe du Ministère de l’habitat dans le cadre de la récupération des domaines de l’état. Ce, malgré le cri du cœur de ses propriétaires.

C’est depuis 6 heures du matin, que l’équipe chargée de deguerpissement composée de policiers et gendarmes s’est présentée sur les lieux sous le regard impuissant des employés de cet espace culturel, l’un des plus fréquentés de Conakry.

Arrivés sur les lieux, ce sont des jeunes et femmes déçus parcequ’ils viennent de perdre leurs emplois que nous avons trouvés sur les lieux.

C’est le cas de Mariama Soumah, restauratrice à FOUGOU FOUGOU: « cela fait 10 ans que je travaille à FOUGOU FOUGOU comme restauratrice. Mais aujourd’hui je quitte ici avec un cœur meurtri. C’est ici que je trouvais la dépense de mes enfants. Je me demande où trouver maintenant un autre travail. Que l’Etat sache qu’il vient encore d’augmenter le nombre de chômage ».

Coordinateur du désormais ex-FOUGOU FOUGOU, Sylla Ousmane qui se déclare être au chômage maintenant lâche: « nous avons mené beaucoup de démarches, mais rien n’a abouti. Et, l’Etat a décidé de passer à la vitesse supérieure aujourd’hui ».

Elisa Camara

+224654957322