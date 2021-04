Kamal Mekouar, un panafricain au service du développement

L’esprit panafricain fe Kamal Mekouar a permis au groupe Itqane d’avoir une audience internationale.

Doté d’un solide carnet d’adresses, le patron marocain diversifie ses activités et fait de la Guinée comme sa priorité.

Avare en parole, timide, courtois, discret, très ouvert et gros travailleur, c’est ce qu’on retient de Kamal Mekouar dès le premier contact.

Il est aujourd’hui présent dans presque 10 pays en Afrique avec le label Aleef du groupe Itqane.

Expliquant vouloir déployer sa nouvelle stratégie pour la Guinée, qu’il considère comme un pays d’avenir, Kamal ne tourne pas le dos. Il est plus que déterminé à s’investir plus grandement et adhérer plus qu’hier au programme de société de Son Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, dont la vision se confond au devenir de l’Afrique.

Beaucoup de Guinéens qui l’ont côtoyé gardent de très bons souvenirs de cet homme qui pense que l’Afrique est le berceau du développement en plus d’être berceau de l’humanité.

Selon Amadou Soumah, un ouvrier du groupe Itqane, Kamal est véritablement un patron qui a aidé beaucoup les jeunes, surtout les familles en situation difficile.

Plus loin, un haut cadre de l’administration guinéenne qui a eu l’opportunité de visiter le siège de Itqane à Boussoukoura au Maroc affirme que Kamal a un amour pour la Guinée. Pour preuve, à Boussoukoura, la Guinée a une place de choix. Les nombreux déplacements des autorités en charge de la Culture, de l’Artisanat , de l’Industrie peuvent certifier toute la considération que cet homme a pour la Guinée. La rénovation du Palais des nations, l’aménagement et la rénovation des débarcadères les gros œuvres de hôpital ‘’Mère et enfants’’ de Sonfonia, le centre de formation professionnelle pour la restauration et l’hôtellerie et le centre-pilote des technologies industrielles, le show-room inauguré sous la présidence effective de madame la première dame et du ministre d’État, ministre de l’Industrie et conseiller spécial du président de la République… voilà autant de projets et d’autres en perspective qui prouvent à suffisance l’accompagnement de ce géant marocain. Il est donc de solliciter à nouveau l’expertise et le talent de Kamal Mekouar.

Faisons de ‘’Guinée is back’’ non pas seulement un slogan mais où il fait bon vivre.