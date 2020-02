Kamsar : l’Indonésien est plutôt décédé d’une crise cardiaque (Dr Sakoba)

Le directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) Dr Sakoba Kéita a confié que l’Indonésien qui vivait en Guinée depuis septembre 2019 est mort d’une crise cardiaque à Kamsar. Balayant ainsi toutes les rumeurs liées à l’épidémie du Coronavirus.

« Ce n’est pas un Chinois qui est décédé mais un Indonésien. Mais selon nos informations, il est en Guinée depuis septembre 2019. On nous apprend qu’il est décédé des suites de crise cardiaque. Au moment où je vous parle, on est en train de préparer une équipe de l’ANSS pour se rendre à Kamsar afin d’effectuer le prélèvement pour faire des examens plus approfondis. Et en attendant les résultats du laboratoire, certains contacts sont consignés à l’hôpital. Donc demain certainement, tout le monde aura les résultats », a dit Dr Keita, interrogé par nos confrères de Guinéenews.

Mediaguinee