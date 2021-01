Kankan : 11 cas d’accident de la circulation ont été enregistrés entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021

Comme il est de coutume, après les fêtes de fin d’année à Kankan, l’heure est au bilan des services sanitaires publics notamment du service des urgences de l’hôpital régional. Ce lundi 4 janvier 2021, le responsable dudit service nous a fait le point sur le cas de nombreuses victimes d’accidents admises dans la nuit du 31 décembre 2020 et celle du 1er janvier 2021.

Au cours de ces deux nuits, ils ont reçu 11 cas dont 8 le 31 et 3 le 1er. Dr Yaraboye Koïvogui est le responsable de ce service.

« Par rapport aux activités de fin d’année 2020, il faut se réjouir que ça a été une année exceptionnelle. On n’a eu que 8 cas d’accidents le 31 décembre dont un seul qui était un peu grave et qu’on a envoyé au service d’ORL, mais ce n’est pas un cas si grave que ça c’était un problème de nez. Ils ont fait les soins et le malade est rentré à la maison. Les 7 autres cas, c’étaient des égratignures. On a fait de petits pansements et ils sont rentrés. Pour la journée du 1er janvier on n’a eu que 3 cas d’accidents ce qui est vraiment un record. C’est que les usagers respectent vraiment les instructions qui ont été données par les services de sécurité », se réjouit-il.

Pendant de ces deux jours de fête, des agents de la police routière étaient constamment postés à toutes les intersections de la ville. Ce qui aurait réduit le nombre d’accidents comparativement aux années précédentes, explique Dr Koïvogui, qui, d’ailleurs, remercie les agents commis à la tâche pour le travail bien accompli.

« Les années passées, on recevait parfois 50 ou 40 cas d’accidents, mais cette fois-ci on a eu que 8 cas. Donc on remercie quand même les services de sécurité qui ont pris des mesures préventives pour éviter la catastrophe », reconnaît-il.

Il faut préciser qu’au cours de la l’année 2020, le service des urgences de l’hôpital régional de Kankan a enregistré 2420 personnes accidentées.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan