Kankan : 17676 candidats dont 5214 filles passent le BEPC dans la région

Après le certificat d’études primaires ou examen d’entrée en 7ème année, le brevet d’études du premier cycle (BEPC) a débuté ce vendredi 10 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national guinéen. Dans la commune urbaine de Kankan, le lancement de la première épreuve s’est déroulé au centre 1 du lycée Morifindjan Diabaté de Kankan. Il a été présidé par les autorités administratives préfectorales et régionales.

Tout comme dans les années antérieures, le mot d’ordre n’a pas changé, c’est la tolérance zéro.



« Tout le monde a mis sa main sur le coran et la bible. Donc, c’est pour vous dire que cette année, c’est tolérance zéro. Ça sera appliqué à la lettre parce que pour une bonne marche des examens, il faut prendre toutes les dispositions. Cette année, ils sont plus de 17 600 candidats à affronter cet examen dans la région. Au niveau de la région administrative de Kankan, nous avons cette année 17676 candidats au BEPC dont 5214 filles. Le nombre de surveillant que nous devons utiliser est de 1172 et on a 65 centres », a déclaré Famoro Keïta.

Il faut noter qu’un candidat a été mis à la porte en notre présence avant même le lancement de la première épreuve. Interrogé, cet élève a expliqué qu’il n’a pas de carte d’examen puisqu’il n’en aurait pas reçu dans son école.



Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.