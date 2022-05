Kankan : 50 jeunes volontaires stagiaires incorporés dans la filière super poids lourds du SCAD

Dans la dynamique de soutenir les actions du gouvernement pour répondre à l’épineuse problématique d’autonomisation des jeunes guinéens, l’agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) continue de poser des actes dans la région administrative de Kankan. Après le lancement officiel des activités du SCAD (service civique d’action pour le développement) au mois d’avril dernier, elle vient d’incorporer 50 jeunes à la filière engins lourds.

« Nous sommes réunis pour l’incorporation de la première promotion des volontaires stagiaires pour la filière super poids lourds avec un effectif de 50 stagiaires dont une fille. Les volontaires apprendront dans ce centre une formation qualifiante d’une durée de 11 mois répartis comme suit : 1 mois de connaissance d’aptitude militaire, 3 mois de cours de citoyenneté axé sur le savoir-être et les valeurs de la république, et 7 mois de formation professionnelle. Pour une bonne assimilation, nous utiliserons l’approche par compétence, 30% de connaissance théorique et 70% de connaissance pratique. », a expliqué le capitaine Aboubacar Tanènè Camara, responsable du SCAD Kankan.

La cérémonie d’incorporation s’est déroulée jeudi dernier au quartier Kankancoura, dans la commune urbaine de Kankan. Elle a connu la présence des autorités administratives et militaires ainsi que des sages du quartier Kankancoura.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre l’agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) et la société Guiter. A l’issue de cette formation, les volontaires seront capables de diminuer les risques d’accident de circulation, à savoir la maîtrise du code de la route, être vigilant, être capable d’identifier les situations à risques, à savoir anticiper les erreurs et apprendre à réagir efficacement. Le colonel Mohamed Amine Camara est le directeur général de l’ASCAD : « L’ouverture de la première cohorte de la filière super poids lourds du SCAD de Kankan est le fruit d’un partenariat entre la société Guiter et l’ASCAD. Ce partenariat vise à doter 50 jeunes volontaires stagiaires de la région de Kankan d’une formation civique et citoyenne en conduite des super poids lourds grâce aux camions mis à disposition par notre partenaire Guiter. Je fonde mon espoir sur le fait que les jeunes qui bénéficieront de cette formation pourront continuer à combler le besoin de leur secteur d’activité aux côtés de leurs pairs des filières de l’agriculture, la pisciculture et l’élevage. »

Mamady Kaba, le directeur des opérations de l’entreprise Guiter SA rassure que ce partenariat contribuera vivement à inculquer les meilleures pratiques civiques aux travailleurs de leur société :

« C’est la réalisation d’un rêve de longue date de l’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement en faveur de la jeunesse de la Haute Guinée en général et de celle de Kankan en particulier. Ce rêve a aussi toujours été partagé par GUITER SA. C’est dans cette optique qu’après un travail coordonné de nos différentes équipes à la base, nous avons récemment signé une convention permettant à nos deux structures de travailler ensemble dans le cadre d’un partenariat destiné à donner à notre jeunesse une formation tant professionnelle que civique pour un développement harmonieux de la région. Notre collaboration avec l’ASCAD ne se limite pas seulement à la seule formation des jeunes, elle vise aussi à inculquer à nos travailleurs les bonnes pratiques civiques, gage de tout succès en matière de développement. Un travailleur pétri de connaissances civiques a non seulement le souci de son intégrité physique, mais aussi celui de son matériel. Nous sommes assurés que grâce à votre engagement à tous, à votre participation active, et au soutien de l’ensemble des composantes de la population de Kankan, ce centre connaîtra le succès escompté, toute chose qui permettra aux milliers de jeunes sans qualification, d’accéder à une formation professionnelle solide et à l’emploi. »

Présent à la cérémonie en tant que représentant du ministre des Transports et des Infrastructures, le secrétaire général dudit ministère s’est réjoui de cette nouvelle initiative de l’ASCAD : « C’est un travail exceptionnel qui se réalise ici. L’ouverture de cette filière suite à la volonté du colonel Mamadi Doumbouya à remédier drastiquement à la précarité des jeunes guinéens en leur proposant des solutions appropriées, sa volonté manifeste c’est d’octroyer à la jeunesse guinéenne un centre par région administrative. »

