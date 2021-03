Kankan : à la rencontre du jeune Laye Yakouba Diallo qui rêve d’être architecte

Les jeunes talents en herbe, on n’en manque pas en Guinée. Que ça soit dans le foot, la culture ou encore d’autres domaines. Aujourd’hui, on vous fait découvrir un jeune de 19 ans dont le plus grand rêve, est d’être un architecte.

Laye Yakouba Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, un est jeune talentueux qui fabrique des maquettes de maison en cartons. Dans ses œuvres, le jeune garçon a réussi à confectionner la maquette du grand marché ‘’Lofèba’’, la grande mosquée de Kankan, la mosquée de la Mecque et d’autres choses.

Laye Yakhouba Diallo, est connu sous le sobriquet ‘’d’Ozil’’, habitant du quartier Kabada 1. Ce jeune ambitionne d’être un architecte de renom dans le futur. A l’aide de cartons et de colle, il a réussi à faire la maquette de plusieurs infrastructures de Kankan.

Selon ses explications, il pratique cette passion depuis trois ans maintenant : « Mon travail consiste à fabriquer des maquettes de maisons avec du carton, comme le grand marché, la grande mosquée de Kankan et plusieurs autres choses. J’ai commencé ce travail ça fait au moins trois ans cette année. Je n’ai fais aucune étude concernant ce travail. Je suis rentré dedans par amour et par passion. J’ai abandonné l’école à partir de la 10è année quand j’ai vu que je ne pouvais plus continuer. Parce que l’avenir n’est pas collé au banc. C’est ainsi que je me suis occupé de ce travail », a-t-il expliqué.

Dans son travail, le jeune homme ne manque pas de difficultés, ce sont notamment le manque de matériels de travail et le manque d’assistance.

« Actuellement ce qui me fatigue, c’est le manque de matériel. Si je veux travailler il me faut aller chercher de l’argent pour les achetés et je n’ai personne pour m’aider financièrement. C’est ça la grande difficulté. »

Aspirant d’être vu sur la scène internationale de l’art, il lance un appel à toutes les personnes de bonnes volontés pour lui venir en aide pour qu’il puisse réaliser ses rêves d’architecte.

« J’appelle toutes les personnes de bonnes volonté à me soutenir dans ce travail parce que c’est sur ça je compte pour avoir mon avenir, si je suis soutenu je ferai plus que ça. »

En fin, il faut rappeler que la Guinée regorge de jeunes talents dans tous les domaines, mais par manque de soutien, plusieurs d’entre eux abandonnent leur rêve au profit d’autres choses.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

