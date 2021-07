Kankan/affaire viande de dinde : des citoyens invitent le gouvernement à prendre des dispositions

Pour des raisons sanitaires, le ministère du Commerce a, à travers un communiqué rendu public dans plusieurs médias en ligne, interdit la vente et la consommation de la viande de dinde (dindon) sur l’ensemble du territoire guinéen. Dans la capitale de la Haute Guinée, les citoyens restent partagés entre détresse et inquiétude par rapport à la présence de cette viande contaminée par la salmonelle enterica thyphimirium sur le marché.

« Concernant la contamination de la viande de dindon, moi je vais dire à la population de prendre soin d’elle et d’éviter cette viande, en attendant que les experts sanitaires du gouvernement déclarent que le dindon n’est plus contaminé, parce que c’est à cause de ces aliments que beaucoup de virus viennent en Afrique. », a dit Lancinet Waraba Condé, citoyen de Nabaya.

Mohamed Diakité, quant à lui, cette initiative du gouvernement d’interdire la viande de dinde. « Cette interdiction est beaucoup avantageuse. C’est pour le bien de la population que le gouvernement a pris cette décision. Donc pour moi, c’est salutaire. », dira-t-il.

Cependant, il lance une invite au gouvernement guinéen pour élargir l’information auprès de la population afin d’éviter une éventuelle catastrophe sanitaire.

« Le gouvernement doit essayer de prendre des dispositions en mettant des personnes sur le terrain pour faire des sensibilisations dans les différentes stations radios afin de mieux informer la population sur les risques liés à la viande de dinde (dindon). », ajoute-t-il.

A signaler que malgré cette décision d’interdiction, des vendeuses de cette viande de dinde continuent de mener de plus belle leur activité, sans crainte, dans la commune urbaine de Kankan. Et ce n’est pas la clientèle qui leur manque.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan