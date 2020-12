Kankan : ‘’au total, 339 mariages célébrés et 81 décès enregistrés en 2020’’ (Etat civil)

A quelques jours de la fin de l’année 2020, les services publics nationaux établissent tour à tour leurs bilans annuels. A Kankan, après le commissariat spécial de la police routière, le service des urgences de l’hôpital régional, c’est au tour de l’Etat civil de la mairie de Kankan de dresser son bilan.

Ce samedi, 26 décembre 2020, ce service a livré les statistiques des mariages célébrés et les cas de décès enregistrés dans la commune urbaine au compte de l’année 2020. Selon Doussou Keita, officier déléguée de l’état civil à la commune urbaine de Kankan, « au titre de l’année 2020, les mariages qu’on a eu à célébrer sont les suivants : Au mois de janvier on a eu 44 mariages, février 41 mariages, mars 17 mariages, avril 6 mariages, mai 2 mariages, juin 10 mariages, juillet 12 mariages, août 41 mariages, septembre 35 mariages, octobre 31 mariages, novembre 47 mariages, et au mois de décembre pour le moment, 53 mariages. Au total, 339 mariage ont été célébrés au compte de l’année 2020. »

Pour les cas de décès enregistrés, Madame Diallo poursuit en ces termes : « Dans la commune urbaine de Kankan, les citoyens déclarent difficilement les cas de décès. Seulement 81 cas de décès ont été enregistrés au titre de l’année 2020.”

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan