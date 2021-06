Kankan: avec 50 points, le Milo FC revient en Ligue 1 guinéenne

Après plus de trois saisons d’absence dans le championnat national guinéen (Ligue 1), le Milo FC de Kankan y est officiellement de retour. Grâce à des doublés ce vendredi de l’inarrêtable Souleymane Diaby “Balotelli” et d’Ousmane Condé, les bleu et blanc du Nabaya se sont imposés au compte de la 23ème journée de Ligue 2 Salam, contre le Mandén FC de Siguiri sur un score fleuve de 4 buts à 1. C’est cette écrasante victoire qui leur permet de signer leur grand retour en ligue 1 depuis la saison 2017-2018.

Cette montée qui était très attendue du côté des supporters Kankanais, suscite une grande joie chez l’entraîneur Mamadouba Sylla “Gaucher”.

« C’est une fierté pour nous. Le Milo est en Ligue 1. C’était un match très important que j’ai voulu gagner pour récompenser l’effort de tous les supporteurs. Notre objectif n’est pas seulement de monter, mais c’est de terminer en tête du classement, terminer champion de la Ligue 2 » se réjouira t-il.

C’est au total 50 points comptabilisés au cours de 23 journée de championnat qui permettent à Mamady Sanoh “Ikoloma” le capitaine du Milo et ses coéquipiers de retrouver la ligue 1 guinéenne.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

