Kankan : Baobab Fm remporte la première édition du tournoi corporatif des médias

Organisé par la structure “Cinpreprod” dans le but de renforcer les liens d’amitié et de camaraderie entre les hommes de médias, le tournoi corporatif des médias de Kankan se disputait du 5 au 19 juin 2021 au terrain de l’université Julius N’yéréré de Kankan, en petit champ (bondés). Il regroupait toutes les 10 radios de la commune urbaine, à savoir la radio rurale, Milo FM, Horizon FM, Futur Média, Nabaya FM, Baobab FM, Djoma FM, Batè FM, Kalac Radio et ESPACE FM.

Après avoir éliminé la radio Espace lors de la séance des tirs au but en demi-finale, la radio Baobab FM a décroché son ticket pour la finale et disputait ce match ce samedi face à la radio Horizon FM, qui avait à son tour écarté la radio Milo FM en demi-finale.

Après plus de 80 minutes de jeu, aucune des deux formations n’a réussi à trouver le chemin des filets. C’est finalement sur tirs au but que la radio Baobab s’imposera sur le score de 2-0 et remportera la première édition du tournoi corporatif des médias de Kankan, doté du trophée Elhadj Amadou Yes Diallo.

Depuis l’arrivée de la première radio privée (Milo FM nrdl) dans le Nabaya en 2008, c’est la première fois qu’un tournoi d’une telle envergure est organisé dans la localité. C’est pourquoi tous les responsables des différents médias participants saluent beaucoup l’initiative, qui est venue d’Ibrahima Prince Diallo, Directeur régional de la radio Espace Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan