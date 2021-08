Kankan : bientôt le nouveau site de la Mamaya sera opérationnel

Les travaux de construction du site de la Mamaya à Kankan évoluent à grand pas ces derniers temps, quatre ans après la pose de la première pierre par les autorités du pays. Selon le Directeur du service national des infrastructures sportives et culturelles, les travaux sont physiquement à 44 % et financièrement à 15%.

Considéré désormais comme l’un des patrimoines culturels de la Guinée, la Mamaya est célébrée depuis les années “40” au carrefour cherifoulah de Kankan.

Pour donner un éclat particulier à cette danse, les autorités du pays ont entamé depuis août 2017, la construction d’une infrastructure devant l’abriter. Depuis lors, les bénéficiaires attendent impatiemment de voir la finition de ce bijou qui constitue l’un des vastes chantiers en retardement du gouvernement d’Alpha Condé.

« Pour ce qui concerne le niveau d’avancement de construction de cette infrastructure, aujourd’hui, nous sommes environ à 44 ou 45% d’exécution physique grâce à l’engagement personnel de l’entrepreneur. Mais nous sommes à une exécution financière de 15% », a fait savoir Mamady Kourouma, Directeur du service national des infrastructures sportives et culturelles.

Selon lui, la Mamaya pourrait être célébrée dès l’année prochaine dans l’enceinte de cette infrastructure.

« Ce contrat est un contrat de 2 ans et demi. Si tout va bien et que les décaissements se suivent, je pense qu’on pourra faire la Mamaya l’année prochaine sur l’arène de cette infrastructure », rassure t-il.

Selon le plan indiqué par notre interlocuteur, « ce chantier est constitué d’un vaste bâtiment dans lequel on peut apprendre la Mamaya bâti sur 2000 m² dans lequel se trouve des espaces de jeux, d’un bâtiment annexe pour le restaurant cyber et autres, de 5 cases pour les 5 sèdès de kankan (Djamanadia, doudiaya, Sandiaya, heremakono etc…) Et dans la même architecture, quatre entrées seront construites pour symboliser les quatre grandes portes de kankan. Elles feront face à l’arène sur laquelle se fera la danse de la Mamaya », a-t-il mentionné.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan