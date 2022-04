Kankan : comment les examens nationaux se préparent-ils  dans les établissements ?

Les examens nationaux pointent à l’horizon sur toute l’étendue du territoire national. A Kankan, candidats et responsables d’écoles se disent déjà prêts pour les affronter, rapporte notre correspondant basé dans la localité, qui a sillonné certains établissements publics du centre-ville pour s’enquérir des réalités.

Seulement quelques semaines nous séparent du début des examens nationaux session 2021-2022, initialement prévus du 06 au 21 juin 2022. Dans certains établissements de la commune urbaine de Kankan, l’heure est aux derniers réglages avant les congés de Pâques. Au lycée 3 avril par exemple, le proviseur rassure qu’ils sont à près de 85 % d’exécution des programmes. Lancinet Keita : « Les cours vont bon train, les professeurs sont réguliers et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour les élèves. A l’ouverture des classes, j’ai demandé aux enseignants et élèves de tout faire pour ne pas être en retard. Au jour d’aujourd’hui, nous sommes dans l’intervalle de 82 et 83% d’exécution des programmes, il y a de ces professeurs qui sont presqu’à la fin de leurs programmes, donc nous sommes fin prêts pour les examens. »

Même constat au lycée collège franco-arabe Alpha Yaya Diallo. Sékouba Keita en est le proviseur : « En ce qui concerne mon établissement, le lycée collège Alpha Yaya, nous sommes fin prêts pour affronter ces différents examens. Au jour d’aujourd’hui, les choses vont bon train. Nous sommes vraiment prêts parce que l’état d’avancement des programmes est de 95%. »

Alhassane Camara et Mory Sangaré sont respectivement élèves de la 10ème et la terminale SE, ils se disent tous les deux prêts à affronter ces examens, et invitent leurs camarades à la révision : « Nous évoluons bien dans les programmes en classe, les révisions aussi vont bon train. Donc même si on nous dit de faire le bac ou le brevet aujourd’hui, nous sommes prêts. Nous appelons nos camarades à réviser, à faire de leurs cahiers leurs amis. »

Pour rappel, la ville Kankan a eu plusieurs lauréats lors de la dernière session du baccalauréat. Une performance que les responsables d’écoles comptent reproduire cette année.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

