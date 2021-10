Kankan : des blessés après l’effondrement des briques sur les responsables d’une école, en pleine réunion

La quasi-totalité des établissements d’enseignement scolaires du pays sont en plein dans les préparatifs de la prochaine rentrée du 21 octobre.

A Kankan, l’école primaire Salamany se prépare également. Mais ce dimanche 17 octobre 2021 alors que le corps professoral et les responsables de ladite école étaient en concertation, un malheureux incident est survenu.

La dalle qui couvre le plafond de la direction s’est détachée et des briques se sont effondrées sur ceux qui étaient à l’intérieur. Bilan, 4 blessés dont 3 enseignants et un parent d’élève.

Le directeur de l’école primaire Salamany explique :

« nous étions venus statuer sur la rentrée scolaire qui est prévue le 21 octobre prochain. C’est dans cette circonstance qu’on a été soudainement surpris par la chute des blocs de briques au bureau ayant fait des dégâts et des blessés. Ce qu’il faut dire, notre école ne répond pas aux normes de recevoir le personnel enseignant et les élèves…Nous avons remonté ces informations mais jusqu’à présent on n’a pas eu de suite favorable ».

Contacté après l’incident, Mory Kolofon Diakité, maire de la commune urbaine de Kankan s’est présenté sur les lieux et a rassuré les responsables que la Mairie apportera un coup de main à cette école avant l’ouverture.

« Cette année, la priorité de la Mairie, ce sont les structures sanitaires et les écoles primaires. Ces infrastructures viennent d’être transférées à la commune. Depuis 2017 les codes de collectivité sont clairs… J’ai demandé aussi aux bureaux de l’APEAE de faire la situation des clés de répartition des montants qu’ils reçoivent. Car si petits qu’ils soient, ces montants peuvent aider ces écoles », a-t-il rassuré.

Construite dans les années 50, cette école primaire n’a pas connu jusqu’à date de grandes rénovations, ce qui fait que les salles de classe et le bureau sont vétustes. Elle est également confrontée à un manque de table-bancs et l’insuffisance de latrine.

Aux dernières nouvelles, les blessés ont été conduits à l’hôpital pour des soins.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan