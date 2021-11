Kankan : « des centaines de militants du RPG adhèrent au PEDN », dit Alpha Nongo

Depuis l’éviction d’Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre dernier, les démissions au sein du parti jaune ne se comptent plus.

Dans la ville de Kankan, fief traditionnel du RPG, ce sont des centaines de jeunes et de femmes qui ont quitté le RPG pour le PEDN de Lansana Kouyaté, ces dernières semaines.



Contacté ce mardi, 16 novembre, le Coordinateur Régional du PEDN, Alpha Nongo Camara, est revenu sur cette « vague » d’adhésions des militants de l’ancien parti au pouvoir.

« Le samedi dernier, les femmes du quartier Missira, une cinquantaine, ont quitté le RPG pour nous rejoindre au PEDN. Le jeudi qui a précédé ce samedi, il y a eu 100 membres du RPG du quartier Sinkefara2 qui ont quitté ce parti pour le PEDN. Bien avant, dans la sous-préfecture de Kignero, 120 femmes du RPG ont démissionné pour adhérer aux idéaux du PEDN. On a la liste de toutes ces femmes. Donc, en quelques jours seulement, nous avons enregistré plus d’une troicentaine de militants du RPG qui ont cru aux idéaux du PEDN et de son leader. »

