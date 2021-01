Kankan/Des citoyens réagissent au remplacement de Mouctar Diallo et Boubacar Barry : ‘’on devait remplacer tout le monde”

Le Ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes et celui du commerce, qui avaient été reconduits dans le nouveau gouvernement, ont été remplacés. C’est à la faveur d’un décret présidentiel lu ce mercredi à la télévision d’Etat. A Kankan, ces remplacements suscitent une vague de réactions tant du côté des hommes politiques que de la société civile.

Pendant que l’un (Mouctar Diallo ndlr) réclamait un poste ministériel plus important, l’autre (Boubacar Barry ndlr) se trouvait au milieu d’une polémique autour de l’augmentation du prix du pain. Lancinet Condé, secrétaire fédéral du bloc libéral à Kankan, dit ne pas être surpris. Il salue même ces décisions du Chef de l’Etat.

« Le remplacement de Mouctar Diallo et de Boubacar Big-up, je crois que ce n’est pas grave, parce qu’ils ont marqué leur temps il faudrait que d’autres aussi viennent marquer leur temps, c’est ce qu’on attendait du nouveau slogan gouverner autrement. C’est vraiment salutaire parce que la limite des uns c’est le départ des autres, nul n’est éternel. Chacun peut un peu, moi personnellement, j’aurais voulu que tout le monde soit remplacé et qu’il y ait de nouvelles personnes. Ils ont trop volé l’Etat et se sont enrichis, ils n’ont qu’à aller faire d’autres choses pour employer des jeunes au chômage », dira-til.

Selon les analyses de Mamby Camara, coordinateur régional du parti au pouvoir à Kankan, le Chef de l’Etat a remplacé Mouctar Diallo pour lui trouver un autre poste comme il l’aurait demandé. Pour le cas du Ministre du commerce, il n’est pas lui non plus étonné.

« Il a reconduit certains anciens mais d’autres nouveaux sont aussi arrivés, je pense qu’il a la latitude de ses choix. En ce qui concerne Mouctar Diallo, j’ai appris qu’il souhaite un autre poste, si le Pr Alpha Condé n’a pas un autre poste, on ne peut que le remplacer là où il est, en attendant que le chef de l’Etat lui trouve un autre poste. Quand à Boubacar Big-up le Ministre du commerce, il a remplacé quelqu’un là-bas donc ce n’est étonnant qu’il soit remplacé par un autre, la politique c’est aussi comme ça », conclut-il

Rencontré, le président des organisations de la société civile régionale de Kankan, n’a pas pour le moment, souhaité commenter cette actualité à notre micro.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

