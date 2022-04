Kankan : des habitations inondées après une forte pluie

Une forte pluie accompagnée de vents s’est abattue sur la ville de Kankan la nuit dernière. Si elle a fait du bien à la population à cause de la chaleur, cette pluie n’est pas passée sans conséquences. Des inondations ont été signalées dans certains quartiers, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Les habitants du quartier Kabada 2 par exemple avaient les pieds dans l’eau la nuit dernière à cause de la grande pluie qui s’est abattue sur la ville. Selon Doussou Touré, une citoyenne, l’eau a envahi leur concession :

« L’eau est rentrée dans notre concession et jusque sous la véranda, et c’est venu avec des déchets tels que les habits usés, les pampres et des sachets plastiques. Nous avons passé toute la nuit en train d’évacuer l’eau et les ordures de la maison, mes enfants et moi avons beaucoup souffert. »

A l’image d’elle, plusieurs autres citoyens de leur secteur ont vécu le même calvaire, c’est le cas de M’mafanta Kaba, qui explique les dégâts que ces eaux ont causés chez elle :

« L’eau est rentrée dans toutes les chambres de notre concession hier nuit, mon lit et mon armoire et son contenu tout est mouillé par l’eau. Les ustensiles de cuisine qui étaient dans la maison étaient en train de flotter sur l’eau tellement les maisons étaient inondées. »

Cette situation est due au fait que les caniveaux censés acheminer les eaux de ruissellement vers le fleuve sont bouchés par des particuliers, qui les ont transformés en dépotoir d’ordures. Chose que Doussou Touré dénonce : » Le caniveau est bouché au niveau du frigo où on vend les poissons, ces gens-là jettent tous les cartons de poisson dans les caniveaux, et cela s’est entassé là-bas ce qui fait que l’eau n’a pas de passage. Et quand l’eau coule et qu’elle ne trouve pas de passage, elle se retourne et rentre dans nos maisons, c’est à cette grande difficulté qu’on est confronté et on en a marre de tout ça maintenant. »

Confrontées à cette situation depuis l’installation dudit conteneur frigorifique qui sert de point de vente de poisson, elles invitent les autorités communales à leur venir en aide en curant les caniveaux :

« J’appelle les autorités à nous aider à curer les caniveaux, sinon on a trop souffert. Moi mon mari est décédé, je suis avec mes enfants on n’a pas de moyens. Que le maire pense à Dieu et qu’il vienne nous aider en curant les caniveaux. »

Outre ces inondations, le bilan de la dernière pluie est déplorable. Plusieurs arbres ont été déracinés, des kiosques complètement décoiffés et pire, la ville est retombée dans une insalubrité qui ne dit pas son nom. Des tas d’ordures sont déposés çà et là, en pleine commune urbaine. On se croirait dans une décharge.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

