Kankan : des hommes armés et encagoulés braquent une boutique, tuent l’ami du boutiquier et emportent plus de 5 millions…

On en sait un plus sur le cas d’assassinat d’un jeune par des inconnus armés à Kankan, 2è ville de Guinée. Un jeune appelé Oumar Doumbouya, 25 ans, a été tué à bout portant dans la nuit du dimanche par 3 inconnus armés et encagoulés dans la commune urbaine de Kankan. Le drame s’est produit aux environs de 21h dans une boutique de vente de produits cosmétiques au quartier Kabada.

S’exprimant sur les ondes d’une radio de la place sur les circonstances de la mort du jeune, Youssouf Diaby, ami du défunt chez qui il a été assassiné a déclaré que « la victime était mon ami, il a l’habitude de venir chez moi chaque soir et on reste parfois jusqu’à 22h30, l’heure de fermeture de ma boutique. Ce soir donc, comme d’habitude, il m’a rejoint dans ma boutique en se plaignant des maux de tête, on est resté jusqu’à 21h. Au moment de fermer la boutique, on a reçu la visite sur une moto Sanily de 3 hommes cagoulés et munis chacun d’une arme qui nous ont braqués et m’ont dit de sortir le CFA. Je leur ai dit que je n’ai pas de CFA avec moi, aussitôt 2 bandits se sont infiltrés dabs la dans la boutique, ils ont offensé le comptoir et ont pris 5 millions et d’autres sommes que je n’avais pas compter. Ensuite ils nous ont demandé les clés de nos motos puis nos téléphones, on leur a remis nos clés, et moi je leur ai remis mon phone mais mon ami leur a demandé de le laisser retirer sa puce de son téléphone, mais le 3ème qui était arrêté à la porte lui a aussitôt répondit : « Si tu touches au téléphone, je te transformerai en cadavre ». Mais mon ami a insisté, aussitôt il a tiré sur lui à bout portant au niveau de la tête puis ils ont tiré plusieurs coups de fusil en l’air avant de s’enfuir »

Selon l’oncle de la victime, le défunt qui a regagné sa dernière demeure dans la matinée du lundi, 30 septembre au cimetière de Kokoudouni dans la commune urbaine, était marié à une femme et père de 2 enfants dont une fillette.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan