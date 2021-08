Kankan : des jeunes de Bordo désapprouvent les prix fixés pour occuper des places dans leur nouveau marché

Le lancement des travaux de construction du marché de Bordo, dans la banlieue de la commune urbaine de Kankan a été fait en 2017 à la veille de la célébration de la fête tournante de l’indépendance guinéenne organisée à Kankan en 2018.

Aujourd’hui, ces travaux sont arrivés à terme et le marché commence déjà à ouvrir ses portes. Mais un souci se pose. Le montant fixé par les autorités municipales pour obtenir une place dans ce marché est jugé exorbitant par les citoyens désireux de s’y procurer une.

Pour une boutique ou un magasin, il vous faut débourser un million de nos francs et pour les tabliers et étalagistes, 50 000 francs guinéens. Certains jeunes du quartier Bordo qui jugent irraisonnables ces prix, ont levé le ton.

« Nous avons réclamé nos droits parce que le marché a été fait par l’Etat et non par la commune. C’est un don de la fête tournante de l’indépendance. Quand le marché est fini, qu’est-ce que nous avons vu ? Ils disent que les boutiques qui se trouvent dedans que pour les avoir il faut payer un million et les hangars cent mille francs. Pourtant nos pauvres mamans qui sont dans le quartier ne pourront pas s’acquitter de cette somme. Nous avons essayé de rencontrer le chef de secteur qui dit que ce n’est pas lui que c’est la commune. Pour le moment nous ne sommes pas d’accord, nous sommes mécontents de cette action », a dénoncé Ousmane Keita, le président de la jeunesse du secteur 4 du quartier Bordo.

Habitant dudit quartier et conseiller communal, Antoine Dogbo Guilavogui pense que ces jeunes qui expriment leur désaccord vis-à-vis de ces montants, n’ont pas levé le petit doigt quand la mairie tirait le diable par la queue pour finaliser les travaux de leur marché.

« On a vu des jeunes qui ont manifesté, ils disent que le prix des magasins et tables du nouveau marché de Bordo que la commune a fixé est trop. Pourtant les un million sont réservés pour les boutiques et magasins c’est pour trois mois de location à raison de 100.000 GNF le mois et les 700.000 GNF restant seront utilisés dans le cadre de la finalisation des travaux comme, les toilettes et le parking. Mais depuis qu’on a commencé ce problème de marché ils n’ont jamais mis pieds ici. Nous avons cherché à les sensibiliser venez on va travailler ils n’ont jamais voulu. C’est quand maintenant ils ont vu que tout est fini, ils viennent contester la décision du maire », a-t-il dit.

A rappeler que Bordo est un quartier périphérique très éloigné du centre ville. Ce marché permettra d’atténuer les souffrances des habitants qui étaient obligés de venir jusqu’au marché Dibida pour leurs différents achats.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan