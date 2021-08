Kankan : des présumés bandits tirent sur un conducteur de taxi-moto, emportent sa moto et une somme de 800 000 fg

L’insécurité gagne de plus en plus de terrain dans la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande agglomération du pays. Le dernier cas en date s’est produit dans la matinée de ce samedi 7 juillet 2021, au quartier Sinkéfara 2, dans la périphérie du Nabaya.

Un conducteur de taxi-moto a été attaqué aux environs de 4 heures du matin, par un groupe de 3 individus armés de pistolets, qui lui ont tiré une balle au niveau de la cuisse gauche, avant de s’enfuir avec sa moto, son téléphone androïde et une somme de 800 000 francs guinéens qu’il avait sur lui.

La victime du nom de Mohamed Diawara, est maçon de profession. Joint par nos confrères de Kankan24.com, il explique sa mésaventure :

« Après avoir déposé un passager dans un des complexes hôteliers du quartier, c’est sur le chemin du retour qu’ils m’ont poursuivi. A quelques mètres du restaurant plaza, ils m’ont bloqué. Pendant que j’étais assis sur ma moto, celui de derrière m’a poussé et je suis descendu dans le caniveau. C’est en ce moment que l’un d’entre eux a sorti l’arme en me disant de laisser la moto. Temps pour moi de les plaider, il a tiré une balle dans ma cuisse avec son pistolet. Ensuite, ils ont pris la moto et sont partis avec mon téléphone Androïde et la somme de 800 mille francs guinéens. Je détenais 3 téléphones ”, a t-il expliqué.

Avec son pantalon mouillé de sang, il a cherché à avoir de l’aide aux alentours mais sans suite, c’est finalement son beau frère qui le conduira à l’hôpital :

« Après maintes appels aux alentours sans suite, je me suis débrouillé à marcher dans l’espoir de trouver quelqu’un. Mais ayant oublié mon téléphone dans le caniveau, je m’y retourna pour le chercher. C’est donc avec ça j’ai appelé mon beau frère qui m’a transporté d’urgence à l’hôpital », nous a-t-il confié.

Selon nos informations, ces présumés malfrats se seraient habillés en tenue militaire, sont jusqu’à présent ils sont introuvables. La victime quand à elle est hors de danger et poursuit les soins à l’hôpital régional de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan