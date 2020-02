Kankan : deux agents de l’agence Ecobank dans le collimateur de la justice pour “abus de confiance”

Ansoumane Camara et Louis Lamah, tous agents d’Ecobank-Kankan sont depuis plus de 24h maintenant placés sous mandat de dépôt par le Tribunal de Première de Kankan pour abus de confiance portant sur une somme de 36 millions de francs guinéens appartenant à une jeune dame vendeuse de poissons.

Selon dame Assétou Kourouma, présumée victime, l’affaire remonte du 30 décembre 2019, lorsqu’elle aurait envoyé son argent à Ecobank-Kankan pour verser dans son compte et qui au finish par la complicité du manutentionnaire à qui elle aurait remis l’argent pour verser dans le compte de ses fournisseurs -une partie du montant versé qui s’élèverait à 36 millions de francs guinéens- n’a pas atterri dans ledit compte

« Le 30 décembre 2019, je suis venue faire d’abord un premier versement de 41 millions 500 mille à Ecobank , les 41 millions 500 mille, après avoir les avoir comptés, les manutentionnaires à qui j’avais remis l’argent m’ont dit qu’au lieu de 41 millions 500 mille c’est plutôt 40 millions 500 mille, j’ai dit d’accord. Je leur ai dit maintenant que j’ai moi 37 millions espèces sur mon compte personnel donc de reverser ce montant aussi sur le compte de mon fournisseur de poisson à Conakry. Ce qui fait maintenant au total 77 millions 500 mille. Je suis restée sur place, j’ai appelé le jeune nommé Kèfadi, c’est lui qui écrit pour moi parce que je ne suis pas instruite. Je lui ai dit que 36 millions sont dans mon sac à la maison de prendre l’argent et me rejoindre à Ecobank pour me le déposer. Le jeune m’a envoyé l’argent là aussi. Mais en ce temps, il m’avait donné le reçu de la première transaction que j’ai faite. Dès son arrivée, on est rentrés ensemble dans le bureau de M. Louis Lamah leur caissier. Une fois à l’intérieur de son bureau j’ai déposé l’argent sur sa table, il a demandé à Ansoumane Camara de compter mon argent. Dès que ce dernier a fini de compter l’argent, il (Ansoumane Camara) m’a dit : ‘’Madame, vas t’asseoir dehors tu m’attends, je suis ressorti avec le jeune qui m’a déposé les 36 millions. En même temps, j’ai montré au jeune le reçu du premier versement que j’ai fait, lui il me dit qu’il n’y a pas de problème que le reçu est authentique, aussitôt moi j’ai dit au jeune qu’il peut maintenant aller. Quand ils finiront de faire le versement ils me remettront le reçu. Peu après, il (Ansoumane Camara) est sorti me trouver dans la salle d’accueil, il me dit : ‘’madame, vous êtes ici jusqu’à présent je lui ai dit oui que j’attends le reçu des 36 millions. C’est ainsi qu’il est reparti prendre ce 2ème reçu pour me le remettre, quand j’ai vu le reçu je lui ai dit : ‘’ah !!! ce reçu (Bordereau) est différent du premier que vous m’aviez remis, il m’a dit madame c’est la même chose moi je travaille ici (Ecobank) cela fait des décennies je connais ça mieux que quiconque donc je ne peux pas te tromper en te donnant un faux reçu, tu peux donc aller et ne t’en doutes point. Le virement a bel et bien été effectué sur le compte de mon fournisseur. Mais comme je ne suis pas instruite j’ai dit d’accord c’est compris c’est ainsi que j’ai mis le reçu dans mon sac et partir à la maison ».

Une fois, dit-elle, arrivée chez ses fournisseurs à Conakry pour prendre sa nouvelle dotation de poissons, contre toute attente ces derniers ont fait comprendre à la dame qu’ils ont effectivement reçu les 77 millions 500 mille francs guinéens mais pas les 36 millions. Surprise et inquiète par la nouvelle, Assétou Kourouma retourne aussitôt à Kankan pour venir tirer les choses au clair avec les personnes à qui elle avait remis l’argent pour virer sur le compte de ses fournisseurs.

« Dès que je suis arrivée à Kankan, je me suis aussitôt rendue à Ecobank avec une amie policière mais qui était habillée en civil pour venir exposer mon problème. Une fois là-bas, Monsieur Louis Lamah dans le bureau duquel j’ai versé l’argent a reconnu qu’il se rappelle bien du versement. C’est ainsi qu’il a fait appel à Ansoumane. Ils ont vérifié mon compte, l’argent n’y était pas. Ils ont vérifié celui de mon fournisseur également, l’argent n’y était pas aussi. Ils m’ont dit de retourner à la maison qu’ils vont me rappeler après. Quelques temps après, c’est l’un des amis d’Ansoumane qui m’appelle en me disant de patienter et qu’on va traiter le problème à l’amiable pour ne pas que Ansoumane perde son travail à cause de ça. Je lui ai répondu que moi je n’ai pas l’intention de créer des problèmes à qui que ce soit mais ce qui m’inquiète c’est d’être en possession de l’argent puisse que déjà l’argent-là ne m’appartient même pas, je travaille pour des gens et je gagne pour moi. Entretemps, une amie m’a conseillé de porter plainte contre la jeune faute de quoi je risque de permettre mon argent puisse que selon elle, ce n’est pas la première fois. Ansoumane Camara avais déjà été accusé dans un dossier de faux billets, le dossier se trouverait avec la police. C’est ainsi que moi aussi j’ai porté plainte contre lui à la police », explique-t-elle.

Par ailleurs, Assétou Kourouma a souligné que des amis d’Ansoumane Camara lui avaient proposé de la rembourser son argent petit-à-petit c’est-à-dire 2 millions par mois jusqu’à ce que ça finisse mais la victime soutient avoir rejeté cette demande sous prétexte que l’argent ne lui appartient pas.

Toutes nos tentatives pour joindre les accusés pour leur version des faits ont été vaines.

Rencontrée dans son bureau par Mediaguinee, la cheffe d’Agence d’Ecobank-Kankan a déclaré n’avoir « reçu aucune habilitation pour me prononcer sur ce sujet, je suis vraiment désolée de n’avoir pu satisfaire à votre demande ».

Aux dernières nouvelles, on apprend de sources concordantes, que les deux accusés dans cette affaire Ansoumane Camara et Louis Lamah ont été placés mardi dernier dans la soirée sous mandat de dépôt pour abus de confiance et déférés à la maison centrale de Kankan après audition. La victime quant à elle s’inquiète pour sa sécurité car, dit-elle, elle reçoit des menaces de la part des proches des mis en cause. Nous-y reviendrons…

Alpha Oumar Koita , correspondant à Kankan