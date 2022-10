Kankan: deux présumés bandits de grand chemin dont un militaire radié présentés à la presse

Ce mardi 04 octobre, le procureur général près la Cour d’appel de Kankan a présenté à la presse deux présumés bandits de grand chemin. Ces deux hommes ont été interpellés dans la préfecture de Mandiana et sont soupçonnés de vol à mains armées, détention illicite d’armes et munitions, tentative d’assassinat et association de malfaiteurs.

« Le Parquet Général de la cour d’appel de Kankan porte à la connaissance du public que le parquet d’instance du Tribunal de Première Instance de Kankan a ouvert ce jour une information judiciaire contre deux individus pour des faits présumés de vol à mains armées, détention illicite d’armes et munitions, tentative d’assassinat et association de malfaiteurs. Faits prévus et réprimés par les articles 373, 381, 784, 785 et 208 du code pénal, Il résulte du procès verbal d’enquête préliminaire N°103/BR/KKAN/2022 dressé à cet effet par de la Brigade de Recherche de Kankan, qu’à la date du 28 septembre 2022 aux environs de 20 heures, les nommé Toumany Diallo et son collègue Moussa Condé ont emprunté une moto à partir du village dit Kounadou marena pour se rendre dans la mine appelée Nouhan-fara dans la sous-préfecture Kondiaran, préfecture de Mandiana dans le but de rechercher de l’or. En cours de route, deux assaillants munis d’armes de guerre ont ouvert le feu sur eux et ont pu emporter leur machine détectrice d’or. Suite aux alertes faites et de l’érection d’un barrage par la population de Kouloko, les deux suspects furent interpellés et neutralisés. Des enquêtes minutieuses résultant d’une perquisition effectuée à leur domicile sis à kankan-ville ont permis de saisir trois armes de guerre dont un PMAK et de deux pistolets automatiques. Monsieur le juge d’instruction saisi de la procédure a procédé à leur inculpation et à leur placement en détention à la maison centrale de Kankan. Les inculpés encours de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans », a dit Fallou Doumbouya, procureur général.

Interrogé par la presse, l’un des présumés qui s’avère être un ancien militaire (qui a été radié pour vol) a nié en bloc toutes les accusations portées contre lui et son compagnon (qui est son frère).

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan