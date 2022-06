Kankan : dix (10) chaises offertes à la Maison régionale de la presse par un entrepreneur

Depuis la remise des clés de la maison régionale de la presse de Kankan par la ministre de l’information et de la communication le 02 juin dernier, la maison commune des journalistes de la région peine encore à être opérationnelle pour faute d’équipements.

Suite au cri de cœur des responsables de presse de la localité pour équiper la maison, un entrepreneur vient d’offrir 10 chaises aux journalistes pour la maison de la presse.

Il s’agit de Bakary Diaby, PDG de l’entreprise SOGUIBEC, qui en marge de son invitation à prendre part à la finale du tournoi corporatif des médias de Kankan qui a porté son nom, a apporté son grain de sel à l’épanouissement des hommes de presse du Nabaya.

Ce don est accueilli avec joie par Laye Famo Condé, président de l’association des journalistes de la région de Kankan et gestionnaire temporaire de la maison régionale de la presse.

« Nous sommes contents du don de dix chaises car ça vient apporter un plus dans l’équipement de la maison de la presse, qui jusque là n’est pas opérationnelle. Merci à Monsieur Bakary Diaby pour ce geste en faveur des hommes de media de toute la région de Kankan », a souligné Laye Famo Condé.

Malgré ce geste, l’équipement de la maison régionale de la presse de Kankan reste une grande préoccupation des hommes de Média de la région de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan