Kankan : Djaka tue l’enfant de sa coépouse en le plongeant dans un puits

Une jeune dame tue par jalousie l’enfant de sa coépouse en le jetant dans le puits se trouvant dans leur concession. L’acte s’est produit à 11h dans la matinée du 31 octobre dernier au quartier Bordo dans la commune urbaine de Kankan, 2è ville de la Guinée située à plus de 600 km au nord-est de Conakry.

Selon Aly Touré, procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan, la présumée coupable âgée de 19 ans a profité de l’absence de son mari et de sa coépouse à la maison pour accomplir sa sale besogne. « Interrogée, Djaka Traoré la présumée coupable à qui l’enfant a été confié a avoué qu’effectivement l’enfant était avec elle. Aux environs de 11h lorsque personne n’était à la maison elle a pris l’enfant de sa coépouse du nom d’Ibrahima Sanoh, âgé de 5 ans par la main, elle l’a entraîne vers le puits pour le prendre par les deux pieds, la tête en bas et l’enfouir dans le puits », dit le procureur.

Interrogé sur les mobiles réels de ce crime, Aly Touré a répondu : « elle explique les raisons de ce geste par le fait qu’elle n’a pas d’enfant et que sa coépouse a un enfant et que mieux cette stérilité de sa part proviendrait d’un diable qui l’empêche d’avoir l’enfant et qui provoque souvent des crises chez elle ».

Poursuivant son intervention, Aly Touré a indiqué que le jugement de la jeune dame est attendu dans un mois.

« Nous avons requis l’ouverture d’une information pour les faits d’assassinat, il y a un juge d’instruction qui a été déjà saisi et il est en train de travailler sur le dossier. Dans un mois, s’il plaît à Dieu le jugement va se faire », ajoute-t-il.

En attendant ce jugement, Djaka Traoré a passé mercredi sa 2ème à la maison centrale de Kankan. La maman de la victime quant à elle ne parvient toujours pas à se remettre de ce choc qu’elle vient de subir de la part de sa coépouse.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

