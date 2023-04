Des ministres, hauts cadres et chefs religieux notamment le premier Imam de la grande mosquée fayçal ainsi qu’une importante foule de citoyens, y ont pris part à la grande mosquée de Kankan.

Présent à la cérémonie funéraire, Dr Ousmane Kaba le président du PADES a livré ses impressions.

Pour lui, un jour comme aujourd’hui ne devrait pas être politisé.

« Ce sont des funérailles, ce n’est qu’un jour de prières. Donc, aujourd’hui on ne fera pas de politique, on vient juste accompagner notre sœur et faire des bénédictions pour qu’elle puisse aller à paradis. Aujourd’hui il y a la paix, il y a la concorde à Kankan pour accompagner la première dame de la république, avec l’assentiment de tout le monde y compris ceux qui étaient frustrés. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09