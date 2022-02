Kankan : en voie de disparition, certains forgerons s’accrochent à leur métier traditionnel

La profession de forgeron, tant à disparaître de nos jours peu à peu dans nos sociétés. A Kankan, malgré les contraintes de la modernité, certains conservateurs de la tradition restent encore attachés à leurs valeurs ancestrales, notre correspondant dans la localité a fait un zoom sur ce métier en voie de disparition.

Mory Kanté âgé de 71 ans, pratique le métier de forgeron depuis son enfance. Il l’a hérité de son père, qui l’a aussi hérité du sien. Aujourd’hui, il travaille le fer avec ses fils dans une petite cabane qui leur sert d’atelier au quartier Kokoudounin, dans la commune urbaine de Kankan. Avec cet exercice, ils entendent perpétuer la tradition :

« Ici dans cette forge, je travaille avec mes fils et mes frères, nous sommes tous des Kanté, c’est ce travail que nous avons vu nos pères et grand pères faire, c’est pourquoi le faisons aujourd’hui pour ne pas qu’elle s’éteigne.»

Donner la forme souhaitée au métal nécessite plusieurs plongées dans le feu et des coups de marteaux avant d’obtenir un résultat. Pour dissoudre le fer issu de la casse, Mory Kaba et ses enfants utilisent une méthode ancestrale comme système de ventilation. Ici, plusieurs instruments de travail sont confectionnés :

« Nous fabriquons les outils qui servent à l’agriculture comme la daba, nous fabriquons aussi les couteaux, faucilles, haches et autres outils manuels. »

Sékou Condé est un autre forgeron résidant au quartier Banankoroda. Il initie aussi ses enfants à ce métier. Contrairement à Mory, lui, il associe la tradition à la modernité dans sa forge :

« On fabrique les outils pour l’agriculture, mais on a modernisé un peu, on confectionne des pièces pour les engins roulants parce qu’après la période agricole on gagne pour de clients pour écouler nos outils fabriqués. »

A rappeler que les forgerons de Kankan sont organisés en une caste. Bien que cette activité traditionnelle tend à disparaitre de nos jours à petit feu dans la cité. Quelques conservateurs des pratiques ancestrales résistent encore aux contraintes de la modernité.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

