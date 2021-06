Kankan/Environnement : les berges du fleuve Milo transformées en dépotoir d’ordures

Selon un constat, le fleuve Milo est aujourd’hui abandonné à son propre sort. Il n’existe presque plus. Ce joyau, qui était autrefois très convoité, n’a plus aucun effet sur les touristes ou les visiteurs. Dans ses alentours, on retrouve çà et là des tas d’ordures jetées par des citoyens, des fours artisanaux pour la fabrication locale de briques, l’extraction incontrôlée du sable, le niveau de tarissement très avancé de l’eau, c’est la triste image que renvoie le Milo aux étrangers.

Les laveurs d’automobile, cultivateurs, éleveurs, dealers et autres fumeurs de stupéfiants, ce sont des centaines de personnes qui s’y donnent rendez-vous et vaquent tranquillement à leurs occupations sans se préoccuper des impacts négatifs qu’ils pourraient causer.

N’Fa Moussa Traoré est citoyen riverain de ce fleuve depuis 16 ans. Il se souvient encore des années de gloire du Milo.

« Je suis ici depuis 16 ans. Mais avant, quel qu’en soit le tarissement, ça ne dépassait jamais ce niveau. Il y a des gens qui viennent pour simplement se laver, d’autres aussi viennent nuitamment pour jeter des ordures, d’autres conduisent même des charrettes remplies d’ordures pour les déversées ici, c’est ce qui dégrade l’environnement. »

Pour faire face à cette situation, il propose ceci : « les autorités doivent mettre en place une équipe de contrôle qui doit travailler matin et soir. Cette équipe doit veiller sur les lieux pour pouvoir interpeller ceux qui viennent jeter des ordures ici. Avant, l’eau du Milo était buvable, mais tel n’est plus le cas. »

Il faut regretter que jusqu’à ce stade, la situation dans laquelle se trouve ce fleuve échappe à toutes les politiques de développement local, aux ONG et même aux agents du service de protection de la nature. Malgré plusieurs tentatives, les responsables du service de l’Environnement ont préféré se garder de s’exprimer sur ce sujet.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan