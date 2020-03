Kankan/Epuration du fichier électoral : 96 bureaux de vote supprimés et 35.239 électeurs écrasés (CEPI)

A quelques heures du double scrutin (législatif et référendaire) prévu ce dimanche 22 mars en Guinée, la commission électorale préfectorale indépendante de Kankan (fief historique du parti au pouvoir), dit avoir pris toutes les dispositions idoines pour le bon déroulement dudit scrutin. Le rapporteur de la CEPI l’a fait savoir dans la soirée de ce vendredi 20 mars, dans un entretien qu’il a bien voulu accorder à Mediaguinee.

Selon, Mamby Camara, à date tous les matériels électoraux sont arrivés à destination ainsi que des kits sanitaires « A l’heure actuelle tous les bureaux de vote qui relèvent de notre circonscription électorale sont fournis en matériel électoral ainsi qu’en kits sanitaires et comme à notre niveau ici tout le matériel électoral est sur place donc je puis vous rassurer qu’on est fin prêts pour ces élections, on attend que le dimanche ».

Parlant de l’épuration du fichier électoral comme cela a été recommandé par les experts de la CEDEAO, le 2ème responsable de l’organe de gestion des élections à Kankan apporte des précisons « si on prend la commune urbaine de Kankan, on avait au départ 430 bureaux de vote. Avec cette nouvelle situation, il y a 63 bureaux supprimés il reste maintenant 367 bureaux de vote qui seront opérationnels. Au niveau de l’électorat dans la commune urbaine on était à 181.290 électeurs et 23902 électeurs ont été écrasés dans le fichier c‘est-à-dire non autorisés à voter, correspondant effectivement aux 63 bureaux de vote. Ce qui fait un chiffre de 157.388 électeurs autorisés à voter pendant ces élections dans la commune urbaine. Dans les 12 sous-préfectures au départ, on était avec 509 bureaux de vote et 39 bureaux de vote ont été supprimés, il va rester 465 bureaux de vote qui seront opérationnels avec 182397 électeurs au départ, y a 11337 électeurs non autorisés qui correspondent au 33 bureaux de vote supprimés. Ce qui fait 176060 électeurs autorisés à voter dans les 12 sous-préfectures. Si on fait les additions, on a en tout pour la préfecture de Kankan au départ 939 bureaux de vote. Après épuration du fichier, 96 bureaux de vote ont été supprimés, il reste 843 bureaux de vote, la population initiale recensée était 363.687, 35.239 électeurs sont non autorisés à voter. Ce qui fait un reste de 328.448 électeurs autorisés à voter dans la circonscription électorale de Kankan ».

A la question de savoir comment des personnes concernées par cette épuration du fichier peuvent-elles se rendre compte qu’elles ne peuvent pas voter le jour du scrutin, Mamby Camara d’indiquer : « quand vous venez, on va voir si votre nom est là ou pas, si votre nom n’est pas là ça veut dire que vous faites partie des 2 millions 400 électeurs fictifs donc vous n’allez pas voter ».

Par ailleurs, le numéro 2 de la CEPI de Kankan en appelle à l’esprit civique de chacun et de tous.

« Le vote est un devoir citoyen, donc tout citoyen doit venir voter le candidat de son choix, nous on n’a pas de parti politique particulier, tous les partis sont traités au même pied d’égalité chez nous et chaque citoyen est libre de choisir le parti qu’il veut et ceux qui ne veulent pas aussi accomplir ce devoir ont aussi le droit de ne pas aller voter mais personne n’a le droit d’empêcher l’autre de voter pour son candidat ou pour son parti. Donc quand tu votes, tu apportes quelque chose à la nation et quand tu ne votes pas tu enlèves quelque chose à la nation. Or, chacun doit aider la nation c’est un devoir ».

Sur le terrain, ces élections législatives et le référendaire prévues ce dimanche prochain n’impactent visiblement nullement les activités des citoyens, car chacun en ce qui le concerne vaque à ses affaires comme si de rien n’en était.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

