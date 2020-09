Kankan : exclu du mouvement citoyen, Mamoudou Kaba veut poursuivre M’Bia en justice pour ‘’diffamation”

Le vendredi 18 septembre dernier, Ousmane M’Bia Kaba, président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée, annonçait l’exclusion pure et simple de Mamoudou Kaba le porte-parole dudit mouvement pour appartenance politique disait-il, notamment au principal parti d’opposition l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Joint ce mercredi 23 septembre 2020, le mis en cause a réagi à ce sujet. Il dit être victime de diffamation de la part d’Ousmane M’Bia Kaba, et compte le poursuivre en justice s’il n’expose pas les preuves de son appartenance à l’UFDG.

« Vu que j’ai été accusé d’appartenir à l’UFDG, donc je veux le poursuivre en justice pour diffamation ou qu’il mette à la place publique les preuves qu’il a, ou qu’il paie de sa forfaiture », a dit Mamoudou Kaba, ex porte-parole du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée.

Sur la question d’un potentiel retour au sein de ce mouvement, Mamoudou Kaba qui est actuellement à Conakry, zappe le sujet.

« Pour le moment ce qui me préoccupe c’est le montage des dossiers avec mon avocat pour le traduire en justice et après on verra la suite », a-t-il précisé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan