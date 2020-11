Kankan : feu au marché Diaka

Un immense incendie s’est déclaré dans des boutiques du marché Diaka, situé au quartier Kabada 1 dans la commune urbaine de Kankan, 2è ville du pays. Selon les informations recueillies sur place, la source de cet incendie serait un feu de foyer mal éteint qui se serait amplifié et a atteint les fagots de bois qui étaient stockés dans le lieu de préparation. Pour le moment (0h) l’incendie est en cours, les sapeurs-pompiers, appelés, ont immédiatement débarqué sur les lieux et font tout leur possible pour circoncire le feu qui gagne peu à peu du terrain, les jeunes du quartier sont également sortis pour leur apporter un coup de main. Quand nous mettions en ligne, aucune boutique n’a pour le moment perdu son contenu. Nous y reviendrons.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.