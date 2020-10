Kankan : très forte mobilisation des citoyens devant les bureaux de vote

Les citoyens de Kankan, à l’instar de ceux des autres préfectures de la Guinée, se sont fortement mobilisés ce dimanche matin 18 octobre 2020 pour s’acquitter de leur devoir civique au compte de l’élection présidentielle. Sur les 332 bureaux de vote que la commune urbaine, plusieurs ont ouvert à 7 heures.

De Kabada 1 à Kabada 2, en passant par Timbo 1, 2 et 3 jusqu’au quartier gare franco arabe 1 et 2, l’affluence est au rendez-vous, les électeurs, très nombreux dans ces bureaux de vote, s’alignent en rang pour voter chacun son tour. Yaya Condé, citoyen ayant fini de voter, explique dans quelle condition il a pu mettre son vote dans l’urne : “ce matin je me suis acquitté de mon devoir civique, qui consiste à voter, ça c’est le devoir dévolu à un citoyen, le libre choix de son candidat, ce matin tout se passe à Kankan, tôt le matin nous avons rallié les bureaux de vote, vous même vous avez vu, difficilement je suis rentré pour voter mais il n’y a pas de bousculade, y’a pas de bruit, y’a rien. Mon souhait est que comme je le fais, pour ceux qui encore sont à la maison, qu’ils acceptent de venir maintenant parce que le matin ce qu’on peut, on ne le peut pas sous le plein soleil, s’acquitter de leurs devoirs civiques de vote pour leur candidat de choix”, a-t-il dit.

Sur les 2 079 934 électeurs que compte la préfecture de Kankan, 537 votent dans le bureau de vote de l’école primaire franco arabe 1. Selon Abdoulaye Condé Président de ce bureau de vote, le vote se passe bien : « Le vote se passe très bien chez nous, le bureau de vote a été ouvert précisément à 8 heures et nous avons commencé les opérations. Les matériels électoraux sont au complet. Vous avez six délégués pour les candidats en lice. Le nombre d’électeur est de 537 », a-t-il précisé.

Il faut tout de même rappeler que certains bureaux de vote du quartier Missira n’ont pas connu d’affluence ce 18 octobre 2020.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan