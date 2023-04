Kankan: Hadja Saran Kaba, mère de l’ex-Première dame, respire santé !!!

Face à la polémique grandissante autour du sujet, notre rédaction est allée dans la famille au quartier Aviation à Kankan pour s’enquérir de la bonne information.

Sergent Ibrahima Fanta Keita, le garde rapproché de Hadja Saran Kaba nous a confié qu’elle se porte à merveille. « L’information est fausse. C’est faux et c’est faux. La grand-mère vit à merveille. Elle vient de se coucher tout de suite. Je confirme qu’elle se porte à merveille. »

Pour éloigner les soupçons, ses proches ont pris de nouvelles photos de la vieille pour prouver qu’elle est bien vivante.

Dimanche, l’octogénaire à rendu un vibrant hommage à sa fille Hadja Djènè Kaba Condé, décédée samedi, 8 avril dernier à l’hôpital Américain à Neuilly (Paris).

« C’est la volonté de Dieu, que le Tout-Puissant pardonne à ma fille et l’accueille dans son paradis éternel. S’il s’avère que la bénédiction d’une mère est importante, elle rentrera au paradis. Que sa souffrance se limite ici, je n’ai rien à dire aujourd’hui, sauf la bénédiction. C’est dans les mains de Djènè et de son frère que ma mère est décédée, elle a tout fait pour moi et voilà…Dieu décide autrement. Elle m’avait dit autrefois de bénir pour elle avant de me réitérer qu’elle ne m’abandonnera jamais quelles que soient les difficultés à traverser. Je prie au fond de moi qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste », a t-elle prié, citée par actuguinee.

Ahmed Sékou Nabé

623 77 06 09