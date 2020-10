Kankan : hausse du prix du pain, 2500 ou 3000 fg la baguette

En cette période de crise postélectorale, le prix de la miche de pain connaît ces derniers jours une hausse dans la commune urbaine de Kankan. De 2000 FG, le prix initial, la miche de pain se négocie aujourd’hui entre 2500 Fg et 3000 Francs guinéens.

Qu’est-ce qui pourrait bien expliquer cette hausse subite du prix de la miche de pain ? Rencontré dans sa boulangerie ce lundi matin, Aly Badra Traoré président des boulangers de la préfecture de Kankan, explique cette augmentation de 500FG et 1000FG sur le prix initial, par la hausse du prix de la farine sur le marché.

« La cause de cela c’est la hausse du prix de la farine sur le marché. Avant, on achetait la farine BRAVO à 270 000 FG mais aujourd’hui c’est entre 350 000 FG et 370 000 FG, la farine AGB est vendu à 400 000FG, je pense que c’est à cause des grèves que le prix de la farine a grimpé puisque ça ne vient pas. »

Fatoumata Kanté, vendeuse de pain au marché Dibida, revend son pain à 2500FG la miche au lieu de 2000FG, elle aussi argumente cette hausse du prix par la cherté de la farine sur le marché et l’augmentation du prix du pain au four : « C’est le prix de la farine qui est monté, c’est pour cela que je vends mon pain à 2500 FG, je prends au four à 2200FG et je revends à 2500 FG au marché. »

Mamadou Aliou Sow, citoyen consommateur de pain qui avait l’habitude d’en acheter à 2000 FG, son prix initial, estime que cette augmentation ne va pas dans son avantage : « Le pain c’est vraiment une consommation pour nous, c’est une chose qu’on a l’habitude d’acheter à 2000 FG et si aujourd’hui on nous dit que le pain est parti jusqu’à 3000 FG je pense que ça ne va pas dans notre avantage. Bien avant qu’on soit habitué à ce prix-là, ça sera un peu difficile pour nous. »

Pour finir, Aly Badra Traoré, président des boulangers de la préfecture de Kankan, demande à tous les boulangers de revendre le pain à son prix d’antan pour la satisfaction des citoyens.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan