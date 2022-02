Kankan : ignorant tout de la Saint-Valentin, deux jeunes se font prendre pour vol de téléphone dans un salon de coiffure

Ce n’est pas un spectacle d’humour mais bien de la réalité. Si beaucoup épargnent de l’argent pour pouvoir acheter un cadeau à la personne qu’ils aiment à l’occasion de la Saint-Valentin qui est célébrée le 14 février de chaque année, d’autres par contre préfèrent passer par un moyen un peu plus facile mais illégal.

C’est le cas d’Aboubacar Keita et de Kèlèty Touré, deux jeunes qui se sont introduits en pleine journée dans un salon de coiffure dans la commune urbaine de Kankan, pour voler le téléphone d’un monsieur qui se faisait coiffer dans ledit salon, mais malheureusement pour les deux compagnons d’infortune, leur petite mise en scène n’a pas fonctionné, puisqu’ils ont été épinglés et conduits au camp Soundjata Keita.

Commandant Ibrahima Sidibé de la garnison militaire explique : « ils ont volé le téléphone d’un monsieur, mais celui-ci les a attrapé avant qu’ils ne réussissent à s’en aller en douce. Après il les a conduits automatiquement au camp ici.»

Pris la main dans le sac, les deux malfrats n’avaient d’autres choix que de reconnaitre les faits.

« Je suis parti avec mon grand dans un salon de coiffure et on a volé un téléphone, je reconnais qu’on a volé, c’était un téléphone de marque TECNO. Comme aujourd’hui c’est la saint-valentin, on voulait le vendre pour aller à la plage», dit Kèlèry Touré.

Le hic est qu’aucun des deux ne sait ce que signifie la saint-valentin,.Pour eux, c’est juste une fête qui mérite d’être célébrée avec les poches pleines quelque soit la provenance de l’argent.

« Je ne suis ni marié ni amoureux, je ne sais pas non plus ce qu’est la saint-valentin, je sais que c’est une fête. On voulait juste aller à la plage, acheter un jus et profiter de la journée mais je ne sais pas de quelle fête il s’agit. »

Cependant, ils exhortent les autorités à les remettre en liberté : « Je dis aux autorités d’avoir pitié de nous et de nous relâcher », a plaidé Abounacar Keita.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09