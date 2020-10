Kankan : la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée

Dans le cadre de la lutte contre la flambée de poliovirus dérivé dans les 18 districts sanitaires des régions de Kankan, Labé, Faranah et Nzérékoré, le Ministère de la Santé à travers son Programme Elargi de Vaccination PEV en collaboration avec les partenaires techniques et financiers a officiellement lancé le jeudi 1er octobre dernier, une vaste campagne de vaccination de quatre jours.

C’est le centre de santé de Salamani qui a servi de cadre pour le lancement de cette campagne en présence des autorités sanitaires administratives, notabilité et population de la région sanitaire de Kankan. Elle permettra de vacciner environs 1 million 193 mille 579 enfants de 0 à 5 ans.

Le Directeur Régional de la Santé de Kankan, Dr Mohamed Sylla, a souhaité la bienvenue aux partenaires techniques et financiers, aux autorités sanitaires et administratives et à la populations de Kankan pour leur forte mobilisation en faveur de la lutte contre la poliomyélite avant d’indiquer que l’organisation de ce premier passage des journées locales de vaccination contre la poliomyélite 2020 fait suite à la notification de treize cas de poliovirus vaccinal circulant dans la région de Kankan et que dans la région 468988 de 0 à 5 ans sont concernés par la vaccination.

Pour Monsieur Pierre NGOM, Représentant de l’UNICEF en Guinée, les présentes journées de vaccination se déroulent dans un contexte particulier pour la Guinée car dit-il le 25 août 2020 la région africaine de l’OMS a officiellement été certifié exempte de poliovirus sauvage. Selon lui, cette étape représente un incroyable exploit sur le plan de la santé publique pour le continent et un progrès considérable pour l’éradication mondiale de la poliomyélite. Pour terminer son allocution, M. NGOM affirme : « comme pour le poliovirus sauvage, nous devons maintenir en haut le niveau d’immunité de la population pour stopper les flambées du poliovirus dérivé de la couche vaccinal ».

En fin, le Représentant du Ministre de la Santé, Dr Bachir KANTE dans son discours de circonstance, a, au nom du Ministre de la santé M. Remy LAMAH, remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui sans relâche dans la lutte contre la poliomyélite. Ensuite, il dira que « le Ministère de la Santé à travers son Programme Elargi de Vaccination a enregistré d’une manière générale des progrès significatifs en matière de riposte contre la poliomyélite ».

Il est à noter que grâce à l’appui des partenaires, le Programme Elargi de Vaccination PEV a déployé 1 million 300 mille doses de vaccin, 4262 agents vaccinateurs et 2131 mobilisateurs dans les dix-huit districts sanitaires concernés par la vaccination.